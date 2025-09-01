lunes 01 de septiembre de 2025
    • Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

    Los incrementos impactan en todas las categorías: usuarios residenciales, comerciales e industriales, en el marco de las revisiones de tarifas.

    1 de septiembre de 2025 - 15:08
    Confirmaron este lunes el aumento de las tarifas.

    El mes arranca con más presión sobre el bolsillo. Desde este lunes 1° de septiembre, entran en vigencia nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para todos los usuarios del país. Las subas fueron oficializadas a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Secretaría de Energía.

    Los incrementos impactan en todas las categorías: usuarios residenciales, comerciales e industriales, en el marco de las revisiones tarifarias y el esquema de ajustes mensuales definidos para 2025.

    La actualización responde a una fórmula que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos relevados por el INDEC. En julio, el IPIM mostró una variación del 2,85% y el IPC del 1,9%, que determinaron el porcentaje final autorizado.

    Además, el costo propio de distribución (CPD) —remuneración que perciben las distribuidoras— se ajusta mensualmente y busca mantener la ecuación económica de las empresas constante en términos reales durante todo el quinquenio tarifario.

    Segmentación y tarifas especiales: qué pasa con los clubes y las ONG

    Tal como es habitual, los nuevos cuadros segmentan precios para usuarios residenciales según los niveles N1, N2 y N3, y contemplan además tarifas diferenciales para clubes de barrio y entidades de bien público, conforme listados oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes.

    Cómo se calcula y por qué sigue aumentando

    Los cuadros tarifarios forman parte del plan de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). El esquema contempla 31 tramos de aumentos mensuales consecutivos, con el objetivo de:

    • Mantener la calidad del servicio,
    • Asegurar la viabilidad de las inversiones,
    • Y garantizar una remuneración razonable para las empresas.

    Para el caso del gas, también se establecieron bonificaciones específicas para los usuarios N2 y N3, que acceden a descuentos sobre el precio mayorista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 465/2024 y su prórroga.

    Además, para las localidades abastecidas por gas propano indiluido, se fijó un valor equivalente al 40% del precio del gas natural, de acuerdo al procedimiento vigente.

    El argumento del Gobierno: "precios relativos y sustentabilidad"

    La Secretaría de Energía justificó las subas con el argumento de que es necesario continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, para evitar desfasajes financieros y sostener las inversiones.

    Desde la cartera energética señalaron que: “Resulta razonable y prudente continuar para el mes de septiembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”.

