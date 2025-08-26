ARBA congela medidas cautelares hasta fin de año para aliviar a Pymes

En los fundamentos de la norma se subraya que la delicada coyuntura económica dificulta el cumplimiento de obligaciones tributarias.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) oficializó este martes, a través de la Resolución Normativa 19/25 publicada en el Boletín Oficial, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.

La decisión, calificada como de “carácter excepcional y transitorio”, tiene como fin facilitar la regularización de deudas sin poner en riesgo la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, en un escenario que golpea con fuerza a las pymes de la Provincia de Buenos Aires.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, explicó: “Esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof . Desde que asumió (el presidente Javier) Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”.

En los fundamentos de la norma se subraya que la delicada coyuntura económica, consecuencia de las políticas nacionales, dificulta el cumplimiento de obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago.

Presentada por Kicillof

La suspensión de cautelares es una de las iniciativas dentro de un conjunto de acciones tributarias presentadas por Kicillof y ARBA, que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites:

*Nuevo régimen SAF 0: ajusta alícuotas para evitar acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo.

*Reordenamiento de agentes de recaudación: plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, además de la suspensión de agentes incumplidores.

*Mejora en devoluciones exprés de saldos a favor: el tope automático pasa de 1 millón a 3,5 millones de pesos, con acreditación en hasta 72 horas.

Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: los monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron serán incorporados automáticamente, ampliando beneficios de simplificación.

Girard concluyó: “Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense. Con un Estado presente y herramientas más justas, avanzamos hacia una administración tributaria más cercana, eficiente y equitativa”.