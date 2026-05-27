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    • Mega operativo policial en San Nicolás: siete aprehendidos y 16 motos secuestradas

    El procedimiento se realizó en distintos barrios de la ciudad de San Nicolás con fuerte presencia policial y controles vehiculares.

    27 de mayo de 2026 - 13:00
    Un importante despliegue de seguridad se llevó adelante este lunes en distintos sectores de la ciudad, como parte de un operativo de saturación coordinado por la Jefatura Departamental de San Nicolás junto a varias fuerzas policiales y personal de Tránsito.

    Un importante despliegue de seguridad se llevó adelante este lunes en distintos sectores de la ciudad, como parte de un operativo de saturación coordinado por la Jefatura Departamental de San Nicolás junto a varias fuerzas policiales y personal de Tránsito.

    Opinando San Nicolás

    Un amplio operativo de saturación policial se desplegó este lunes en distintos barrios de la ciudad de San Nicolás, con participación de varias fuerzas de seguridad y agentes de tránsito. El procedimiento dejó como saldo siete personas aprehendidas, tres contraventores demorados y 16 motocicletas secuestradas por infracciones.

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    Operativo policial en distintos barrios de San Nicolás

    El despliegue fue coordinado por la Jefatura Departamental San Nicolás y contó con la participación de efectivos de la Policía Local, Comando de Patrullas, comisarías locales, Motorizada, UTOI, Infantería y personal de tránsito municipal.

    Los controles se realizaron en los barrios Oeste, Lanza, 14 de Abril, José Ingenieros, zona Santuario, Güena, Asonia, Fraga, Lares y Las Lomas, en el marco de acciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad urbana.

    Siete aprehendidos y controles vehiculares

    De acuerdo a la información oficial, durante el procedimiento fueron identificadas 141 personas y controlados 76 vehículos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

    Además, las autoridades concretaron la aprehensión de siete personas por diferentes hechos vinculados a infracciones a la Ley 23.737, pedidos de detención, averiguación de ilícitos, daños, atentado y resistencia a la autoridad.

    También se informó la demora de tres contraventores en el marco de las tareas preventivas desplegadas durante la jornada.

    Secuestraron 16 motocicletas por infracciones

    Como resultado de los controles vehiculares, personal de tránsito y fuerzas policiales procedieron al secuestro de 16 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

    Desde las áreas de seguridad señalaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores de San Nicolás, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y aumentar la presencia policial en los barrios.

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