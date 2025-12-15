lunes 15 de diciembre de 2025
    • El municipio de Zárate buscará aplicar el "déficit cero" desde enero y ajusta el Presupuesto 2026

    El Ejecutivo de Zárate presentó el Presupuesto 2026 con la meta de “déficit cero”, sin subas de tasas, con fuerte control del gasto y ajustes.

    15 de diciembre de 2025 - 12:37
    El proyecto presupuestario para 2026 asciende a 101.500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 35% respecto del ejercicio 2025, que había sido de 75 mil millones de pesos con una proyección inflacionaria del 115%.

    La Voz

    El municipio avanzará desde el 1º de enero con la aplicación del denominado “déficit cero”, una meta fiscal que apunta a equilibrar ingresos y gastos sin recurrir a endeudamiento. La estrategia quedó plasmada en el Presupuesto 2026 ingresado al Concejo Deliberante y en un decreto que refuerza los controles internos del gasto.

    Presupuesto 2026: cifras, aumentos y proyección inflacionaria

    El proyecto presupuestario para 2026 asciende a 101.500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 35% respecto del ejercicio 2025, que había sido de 75 mil millones de pesos con una proyección inflacionaria del 115%. En este nuevo escenario, el Ejecutivo estima una inflación cercana al 50% y ajusta el cálculo de gastos en función de ese contexto, con una menor expectativa de ingresos reales.

    Del total previsto, cerca del 40% se destinará al pago de salarios del personal municipal, lo que equivale a unos 41 mil millones de pesos. El esquema laboral mantiene a numerosos trabajadores bajo la figura de monotributo, lo que implica que el municipio no afronta cargas sociales ni aportes patronales, una situación que continúa sin modificaciones.

    Obras públicas, salud y seguridad: cómo se reparte la “torta”

    El área de Obras y Servicios Públicos concentrará el 40,49% del presupuesto, mientras que Salud recibirá el 10,04% y Seguridad el 9,37%. A su vez, el Ente de Desarrollo del Partido de Zárate (ENDEZA) contará con 5.416 millones de pesos destinados al mantenimiento de la red de agua potable.

    En términos generales, la distribución queda conformada por un 40% para sueldos municipales, otro 40% para obras públicas, y el 20% restante dividido entre salud y seguridad, además de los fondos específicos para trabajos de infraestructura.

    Déficit cero, congelamiento y control del gasto municipal

    El intendente Marcelo Matzkin remarcó que no habrá aumentos ni creación de nuevas tasas municipales, ni tampoco ingresos de personal, bonos o incrementos salariales por fuera de las recomposiciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según lo anunciado, el salario neto mínimo de un trabajador municipal será de 800 mil pesos por 35 horas semanales.

    En este marco, se publicó el Decreto Nº 572/25, que encomienda al secretario de Economía, Cristian Mazzola, la aplicación de mecanismos de control interno para garantizar que ninguna erogación supere los créditos presupuestarios aprobados sin autorización expresa del Ejecutivo. El objetivo es asegurar un uso responsable de los recursos en un escenario marcado por baja cobrabilidad de tasas y escasos fondos provenientes de Nación y Provincia para obras públicas.

