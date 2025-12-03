El Jardín 926 sufrió tres robos en menos de una semana y hay un aprehendido y un ventilador recuperado

Los robos repitieron los patrones de los ladrones forzando las rejas de las ventanas para sacar los ventiladores de gran tamaño.

La Fiscalía Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari , avanzó en la investigación por los reiterados robos ocurridos en el edificio educativo que comparten el Jardín de Infantes Nº 926 y el CEC 801 “Centro Mi Casa”, ubicado sobre calle Güiraldes al 2.000, en el barrio Kennedy. Las autoridades buscan frenar una seguidilla de intrusiones que afectaron gravemente el funcionamiento de ambas instituciones.

Nuevo episodio de robo y vandalismo en el edificio compartido por el Jardín de Infantes 926 y el CEC 801

Según confirmaron fuentes judiciales, el establecimiento fue blanco de al menos tres episodios delictivos en pocos días. El primero ocurrió en la madrugada del viernes de la semana pasada; el segundo, durante el último fin de semana y el tercero entre la noche del martes y la madrugada del miércoles,.

En los tres casos se repitió una misma modalidad: personas desconocidas forzaron las rejas de los salones para retirar ventiladores de grandes dimensiones a través de las ventanas, aprovechando la facilidad de transporte que ofrece ese tipo de equipamiento.

En el episodio más reciente, además del ventilador sustraído, los ladrones se llevaron alimentos y elementos destinados a la elaboración del servicio alimentario escolar: cuatro bidones de aceite comestible de cinco litros cada uno, maples de huevos, dos cajones de dulce de batata, cajas de condimentos, leche larga vida, dos hormas de queso cremoso y sachets de yogur.

A esto se suma la pérdida de material didáctico y escolar en los robos previos: témperas, lápices de colores, fibras y una cámara fotográfica instantánea utilizada para actividades pedagógicas.

Un sospechoso identificado y un allanamiento de urgencia

Con los primeros avances de la pesquisa, la Fiscalía Nº 8 identificó a un sospechoso que habría participado del robo cometido el fin de semana. Frente al peligro de que los elementos robados fueran ocultados o vendidos, Furnari solicitó una orden de allanamiento de urgencia.

La diligencia fue ejecutada por personal policial, que irrumpió en la vivienda del investigado y halló uno de los ventiladores robados, el cual coincidía con el faltante del jardín. El joven fue aprehendido imputado por el delito de robo agravado.

En un segundo domicilio vinculado a la causa, los efectivos secuestraron mercadería presuntamente sustraída del establecimiento. En ese caso, una mujer fue notificada por el delito de encubrimiento, al no poder justificar la procedencia de los productos hallados.

Medidas judiciales en curso

El imputado será indagado mañana en sede fiscal y, según confirmaron fuentes del caso, se solicitará al Juzgado de Garantías que ordene su detención formal ante la existencia de riesgos procesales. La investigación continúa, con análisis de cámaras, toma de testimonios y cotejo de los elementos secuestrados.

Desde la comunidad educativa del Jardín 926 y el CEC 801 expresaron preocupación por la reiteración de los hechos, ya que los robos afectan directamente el equipamiento y la organización cotidiana de las instituciones que asisten a niñas y niños del barrio Kennedy.

La Fiscalía y la Policía aseguraron que continuarán las tareas para esclarecer completamente la secuencia de hechos y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.