Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

Pergamino volvió a amanecer conmocionada este sábado tras un violento intento de robo ocurrido alrededor de las 6:30 en una vivienda familiar donde descansaba una pareja de efectivos de la Policía Federal . El episodio, que se desarrolló en cuestión de segundos, dejó como saldo a una mujer embarazada herida y a uno de los delincuentes hospitalizado con dos impactos de bala.

Según pudo reconstruirse de fuentes policiales y judiciales, los ladrones llegaron con claro ánimo de irrumpir en un domicilio del barrio Centenario. Uno de ellos, un hombre de 33 años con antecedentes penales, aplicó un golpe seco que destruyó la puerta principal e ingresó por la fuerza. Del otro lado de la entrada se encontraba la mujer de la casa, que había escuchado ruidos previos y se había acercado con precaución. La violencia del impacto la lanzó al piso, provocándole un traumatismo y un cuadro de shock que obligó a su inmediata internación preventiva debido a su estado de embarazo.

El ingreso abrupto desencadenó la reacción de su pareja, también integrante de la Policía Federal, quien dio voz de alto al intruso. El asaltante no acató la orden y avanzó dentro de la vivienda, lo que motivó que el efectivo efectuara cinco disparos con su arma reglamentaria. Dos de los proyectiles impactaron en el delincuente, que fue trasladado al Hospital San José. Permanece internado, fuera de peligro pero bajo custodia permanente mientras se completan los estudios médicos y se aguarda su declaración.

La mujer, en tanto, también fue derivada al San José, donde los profesionales monitorean su evolución y la del embarazo, afectado por el golpe y la crisis nerviosa posterior.

Mientras tanto, el segundo ladrón logró escapar en medio de la secuencia y es buscado intensamente por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad, con operativos cerrojo y relevamientos de cámaras barriales.

Investigación en marcha

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7, conducida por el fiscal Fernando D’Elio, quien caratuló el hecho como robo doblemente agravado por el uso de arma. En las próximas horas se espera la realización de peritajes en el lugar, la toma de testimonios y la ampliación de información que permita determinar si los delincuentes actuaron al voleo o si tenían conocimiento previo del domicilio.

El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación social por los hechos violentos que ocurren en horas de la madrugada y que, como en este caso, alcanzan ribetes de extrema gravedad.