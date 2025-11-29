sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Una pareja de efectivos de la Policía Federal sufrió un intento de robo: la mujer, embarazada, resultó herida y uno de los delincuentes fue baleado y detenido.

    29 de noviembre de 2025 - 13:51
    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Foto de archivo

    Pergamino volvió a amanecer conmocionada este sábado tras un violento intento de robo ocurrido alrededor de las 6:30 en una vivienda familiar donde descansaba una pareja de efectivos de la Policía Federal. El episodio, que se desarrolló en cuestión de segundos, dejó como saldo a una mujer embarazada herida y a uno de los delincuentes hospitalizado con dos impactos de bala.

    Lee además
    El comerciante declaró que uno de los ladrones empuñaba un arma de fuego y esa cuestión quedó en el debate del juicio oral.

    Un comerciante les dijo a los ladrones que arruinaron a su familia en el juicio oral por el asalto sufrido
    La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

    La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

    Según pudo reconstruirse de fuentes policiales y judiciales, los ladrones llegaron con claro ánimo de irrumpir en un domicilio del barrio Centenario. Uno de ellos, un hombre de 33 años con antecedentes penales, aplicó un golpe seco que destruyó la puerta principal e ingresó por la fuerza. Del otro lado de la entrada se encontraba la mujer de la casa, que había escuchado ruidos previos y se había acercado con precaución. La violencia del impacto la lanzó al piso, provocándole un traumatismo y un cuadro de shock que obligó a su inmediata internación preventiva debido a su estado de embarazo.

    La reacción del hombre

    El ingreso abrupto desencadenó la reacción de su pareja, también integrante de la Policía Federal, quien dio voz de alto al intruso. El asaltante no acató la orden y avanzó dentro de la vivienda, lo que motivó que el efectivo efectuara cinco disparos con su arma reglamentaria. Dos de los proyectiles impactaron en el delincuente, que fue trasladado al Hospital San José. Permanece internado, fuera de peligro pero bajo custodia permanente mientras se completan los estudios médicos y se aguarda su declaración.

    La mujer, en tanto, también fue derivada al San José, donde los profesionales monitorean su evolución y la del embarazo, afectado por el golpe y la crisis nerviosa posterior.

    Mientras tanto, el segundo ladrón logró escapar en medio de la secuencia y es buscado intensamente por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad, con operativos cerrojo y relevamientos de cámaras barriales.

    Investigación en marcha

    La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7, conducida por el fiscal Fernando D’Elio, quien caratuló el hecho como robo doblemente agravado por el uso de arma. En las próximas horas se espera la realización de peritajes en el lugar, la toma de testimonios y la ampliación de información que permita determinar si los delincuentes actuaron al voleo o si tenían conocimiento previo del domicilio.

    El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación social por los hechos violentos que ocurren en horas de la madrugada y que, como en este caso, alcanzan ribetes de extrema gravedad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un comerciante les dijo a los ladrones que arruinaron a su familia en el juicio oral por el asalto sufrido

    La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

    Aprehendieron a un ladrón que rompió una vidriera y robó mercadería en un comercio del barrio Acevedo

    Thiago Carrizo estaba preso desde el año pasado y lo condenaron a una pena en suspenso

    Despistó y chocó contra una alcantarilla un auto en avenida Pellegrini

    Cayó en Santa Fe el segundo sospechoso de la brutal golpiza en la Terminal de Ómnibus

    Una pelea entre runners y ciclistas alteró la convivencia deportiva en el anillo del parque municipal

    Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    Detuvieron a "Miyagui", el acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51