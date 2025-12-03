miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Grave siniestro vial en Pergamino: motociclista embiste a un camión y su estado es crítico

    Una joven motociclista pergaminense fue víctima de un grave siniestro vial, en inmediaciones de avenida Illia y Balboa, y permanece internada en estado crítico.

    3 de diciembre de 2025 - 12:25
    Escena del siniestro vial en avenida Illia y Balboa, donde la motociclista impactó con un camión y terminó debajo de una camioneta.

    Escena del siniestro vial en avenida Illia y Balboa, donde la motociclista impactó con un camión y terminó debajo de una camioneta.

    LA OPINION

    Un grave siniestro vial en la intersección de avenida Illia y Balboa dejó en estado crítico a una joven motociclista este miércoles por la mañana. La conductora fue trasladada de urgencia con cordón sanitario al Hospital San José tras sufrir múltiples traumatismos producto del violento impacto.

    Según las primeras informaciones, la motociclista sería una agente perteneciente al Comando de Patrulla, aunque no se encontraba prestando servicio al momento del hecho. La joven circulaba de norte a sur por avenida Illia cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un camión de un corralón de materiales que permanecía detenido aguardando el cambio de semáforo para continuar su marcha.

    Accidente avenida Illia
    El accidente involucr&oacute; a un cami&oacute;n que trasladaba materiales para la construcci&oacute;n y una motocicleta rodado 110.

    El accidente involucró a un camión que trasladaba materiales para la construcción y una motocicleta rodado 110.

    Violenta colisión

    La violencia de la colisión provocó que la motocicleta realizara un derrape y finalizara su recorrido debajo de una camioneta estacionada a pocos metros. Testigos presenciales dieron aviso inmediato al 911 y en cuestión de minutos arribó una ambulancia del SAME con prioridad uno, además de móviles policiales del Comando y de la Patrulla Urbana Municipal.

    Especialistas de la Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes, que serán aportadas a la investigación en curso por parte de la Fiscalía.

    Con pronóstico reservado en el Hospital San José

    La víctima permanece internada en el Hospital San José con pronóstico reservado y los equipos médicos se encuentran abocados a estabilizarla. Las circunstancias precisas del siniestro vial continúan bajo análisis.

