domingo 30 de noviembre de 2025
    • Un adolescente intentó robar un cajero del Banco Nación. Fué aprehendido por un aviso a Ojos en Alerta

    El adolescente de 17 años fue aprehendido mientras dañaba un cajero del Banco Nación; el aviso llegó por Ojos en Alerta y permitió una rápida intervención.

    30 de noviembre de 2025 - 09:57
    La sucursal del Banco Nación del barrio Acevedo

    La sucursal del Banco Nación del barrio Acevedo

    LAOPINION

    Un adolescente de 17 años fue aprehendido este sábado por la mañana en la intersección de Sarmiento y Salta, luego de ser sorprendido in fraganti cuando intentaba robar un cajero automático del Banco Nación, tras un aviso ingresado a través del sistema municipal Ojos en Alerta.

    El hecho

    El hecho ocurrió alrededor de las 7:08, cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos dentro del recinto de autoservicio y alertó de inmediato al programa de prevención comunitaria. En la comunicación, el testigo informó que un joven estaba dañando la estructura del cajero y que aún permanecía en el lugar, lo que permitió activar el protocolo de intervención.

    Inspectores municipales identificados como Castro y Díaz, a bordo de la patrulla 30, fueron los primeros en llegar. Constataron que el adolescente había roto la puerta de acceso al recinto e intentaba manipular sectores del dispositivo electrónico. Los agentes lograron reducirlo y retenerlo preventivamente hasta la llegada de un móvil policial.

    Comando de patrulla

    Minutos después arribó la unidad O.I. 30336 del Comando de Patrulla, que formalizó la aprehensión. En la requisa se encontraron dos llaves y una caja, elementos que serán peritados para establecer su vínculo con la tentativa de daño o intrusión. Las autoridades confirmaron que el joven no logró sustraer dinero ni acceder al compartimiento de valores.

    Fiscalía

    La intervención quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, a cargo del fiscal Daniel Aguilar, quien dispuso las primeras medidas procesales. Como es habitual en este tipo de casos, el menor será identificado y evaluado por el organismo correspondiente en materia penal juvenil.

    Desde el área de Seguridad municipal destacaron el rol del vecino que dio aviso y la eficacia del sistema Ojos en Alerta, una herramienta que continúa siendo clave para la detección rápida de situaciones delictivas y la coordinación con inspectores y fuerzas policiales.

    Cajero damnificado
    El cajero damnificado de la sucursal del Banco Nación

    El cajero damnificado de la sucursal del Banco Nación

