miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Muerte cerebral para la joven motociclista que protagonizó un violento siniestro vial en avenida Illia y Balboa

    La conductora de la moto quedó en estado vegetativo tras las graves lesiones sufridas en el choque ocurrido este miércoles por la mañana.

    3 de diciembre de 2025 - 14:21
    El fatal accidente tuvo lugar en avenida Illia casi Balboa.

    El fatal accidente tuvo lugar en avenida Illia casi Balboa.

    LA OPINION

    Una joven motociclista quedó en estado vegetativo en las últimas horas a raíz del grave siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana en la intersección de avenida Illia y Balboa. La víctima, que presuntamente pertenecía al Comando de Patrulla aunque no estaba de servicio, fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde permanecía en estado crítico desde su ingreso.

    Macarena Baldomiro murió como consecuencia de los letales traumatismos sufridos en el impacto contra un camión y luego con una camioneta estacionada.

    Los robos repitieron los patrones de los ladrones forzando las rejas de las ventanas para sacar los ventiladores de gran tamaño.

    Según las primeras informaciones, la mujer circulaba de norte a sur por avenida Illia cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un camión de un corralón de materiales que permanecía detenido, aguardando el cambio de semáforo para avanzar.

    Violento impacto en la zona sur de Pergamino

    Como consecuencia del choque, la motocicleta derrapó varios metros y terminó debajo de una camioneta estacionada en la zona. Testigos presenciales dieron aviso inmediato al 911 y en pocos minutos arribó una ambulancia del SAME con prioridad uno, además de móviles policiales del Comando y de la Patrulla Urbana Municipal.

    Especialistas de la Policía Científica trabajaron en el lugar con el fin de realizar las pericias correspondientes, cuyo resultado será incorporado a la causa que investiga la Fiscalía de turno.

    Muerte cerebral y avance de la investigación

    Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven no logró sobreponerse a las severas lesiones y los médicos confirmaron la muerte cerebral horas después en el Hospital San José. Las circunstancias exactas que derivaron en el trágico siniestro continúan bajo análisis por parte de los investigadores.

