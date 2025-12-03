Muerte cerebral para la joven motociclista que protagonizó un violento siniestro vial en avenida Illia y Balboa

El fatal accidente tuvo lugar en avenida Illia casi Balboa. LA OPINION

Una joven motociclista quedó en estado vegetativo en las últimas horas a raíz del grave siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana en la intersección de avenida Illia y Balboa. La víctima, que presuntamente pertenecía al Comando de Patrulla aunque no estaba de servicio, fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde permanecía en estado crítico desde su ingreso.

Según las primeras informaciones, la mujer circulaba de norte a sur por avenida Illia cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un camión de un corralón de materiales que permanecía detenido, aguardando el cambio de semáforo para avanzar.

Violento impacto en la zona sur de Pergamino Como consecuencia del choque, la motocicleta derrapó varios metros y terminó debajo de una camioneta estacionada en la zona. Testigos presenciales dieron aviso inmediato al 911 y en pocos minutos arribó una ambulancia del SAME con prioridad uno, además de móviles policiales del Comando y de la Patrulla Urbana Municipal.

Especialistas de la Policía Científica trabajaron en el lugar con el fin de realizar las pericias correspondientes, cuyo resultado será incorporado a la causa que investiga la Fiscalía de turno.

Muerte cerebral y avance de la investigación Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven no logró sobreponerse a las severas lesiones y los médicos confirmaron la muerte cerebral horas después en el Hospital San José. Las circunstancias exactas que derivaron en el trágico siniestro continúan bajo análisis por parte de los investigadores.

