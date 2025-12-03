miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Cibercrimen Pergamino protagonizó dos allanamientos claves en la Mega Operación Protección de Infancias VI

    Dos operativos en Pergamino y Ocampo avanzaron en una extensa investigación provincial que apunta a frenar delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes.

    3 de diciembre de 2025 - 17:57
    Agentes especializados realizaron procedimientos en Pergamino y Ocampo para reunir evidencia digital en una investigación por explotación sexual infantil en línea.

    Agentes especializados realizaron procedimientos en Pergamino y Ocampo para reunir evidencia digital en una investigación por explotación sexual infantil en línea.

    Agentes especializados realizaron procedimientos en Pergamino y Ocampo para reunir evidencia digital en una investigación por explotación sexual infantil en línea.

    Agentes especializados realizaron procedimientos en Pergamino y Ocampo para reunir evidencia digital en una investigación por explotación sexual infantil en línea.

    El Departamento de Cibercrimen de Pergamino, liderado por José María Cifuentes, y la Fiscalía Nº 3 a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, encabezaron dos procedimientos estratégicos —en Pergamino y Manuel Ocampo— en el marco del megaoperativo provincial contra el abuso sexual infantil en línea.

    La “Operación Protección de las Infancias VI”, desarrollada el 2 de diciembre de 2025, desplegó 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la sexta edición del dispositivo coordinado por el Ministerio Público bonaerense bajo la conducción del Procurador General, Julio Conte-Grand, orientado a combatir la distribución de material de abuso sexual infantil, el grooming y la producción de contenido ilícito contemplados en los arts. 128 y 131 del Código Penal.

    Operativo de Cibercrimen

    Dentro de este operativo histórico, el Departamento de Cibercrimen de Pergamino tuvo un rol destacado, al concretar dos allanamientos originados en reportes del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

    Los procedimientos se realizaron en Pergamino y en Manuel Ocampo, con el acompañamiento operacional y técnico de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza especializada con la cual se trabaja de manera articulada en los casos de explotación sexual infantil digital.

    El equipo local—integrado por Cifuentes desde el Departamento de Cibercrimen y el fiscal Mastorchio desde la Fiscalía Nº 3—llevan adelante una línea de investigación sostenida en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica y cooperación internacional, lo que permitió identificar tráfico de material ilícito proveniente de plataformas globales y vinculado a usuarios de la región.

    En ambos allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos de alta relevancia para la causa, que serán sometidos a pericias especializadas en la búsqueda de evidencia digital, metadatos, historiales de navegación y posibles vínculos con otras investigaciones en curso.

    A nivel provincial, los procedimientos estuvieron coordinados desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming a cargo de Eleonora Weingast, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática de toda la provincia.

    La Operación Protección de Infancias VI dejó resultados contundentes: 112 personas investigadas, con edades entre 13 y 62 años, incluyendo tres menores de 16 que compartían material ilícito. También se detectaron cuatro investigados que trabajan con infancias y dos miembros de fuerzas de seguridad. Se identificaron 40 menores convivientes, lo que motivó activación inmediata de protocolos de protección.

    Los allanamientos incluyeron tres unidades carcelarias y revelaron incluso contenido generado mediante inteligencia artificial (IA), una modalidad emergente en los delitos sexuales digitales.

    En total se secuestraron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego, además de realizar 32 triage digitales.

    La participación de Cibercrimen Pergamino y la UFIJ Nº 3 reafirma el compromiso local con una política de persecución penal moderna, basada en tecnología, cooperación y una firme defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

