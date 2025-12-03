miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Murió la joven que chocó en moto contra un camión que estaba detenido en el semáforo del carril contrario

    Macarena Baldomiro (28) falleció en la tarde de este miércoles como consecuencia de los letales traumatismos sufridos.

    3 de diciembre de 2025 - 17:46
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    Murió la joven motociclista que sufrió traumatismos letales al chocar en moto contra un camión detenido en el carril contrario del semáforo de avenida Intendente Ernesto Illia y Balboa. Alrededor de las 17:00 de este miércoles los médicos de la sala de cuidados intensivos del Hospital San José confirmaron el fallecimiento de la joven Macarena Baldomiro.

    El fiscal Francisco Furnari en la Fiscalía 8 investiga la causa por la figura de homicidio culposo y cuenta con el informe preliminar de la operación de autopsia, la información espontánea de los peritos de Policía Científica en el lugar y los relatos de testigos.

    La joven de 28 años iba montada a la motocicleta Corven Energy 110 circulando de norte a sur, desde el puente del Arroyo hacia Liniers por avenida Intendente Ernesto Illia.

    El camión del corralón de materiales contra el que impactó se encontraba detenido en la fila de vehículos esperando que la luz verde del semáforo les habilitara el paso.

    Aparentemente, la motociclista habría realizado una presunta maniobra de esquive de un vehículo que salió imprevistamente del estacionamiento del supermercado Ultramar; tal como relataron algunas personas.

