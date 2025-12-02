martes 02 de diciembre de 2025
    • Será el juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas

    El juicio comenzará el martes 9 de diciembre y doce ciudadanos valorarán la responsabilidad del acusado, Luis Alderete.

    2 de diciembre de 2025 - 06:50
    El juicio por el homicidio de Benjamín Rojas comenzará el próximo martes 9 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y los encargados de juzgar al acusado, Luis Alderete, serán doce ciudadanos.

    LA OPINION

    Entre el martes 9 y el sábado 13 de diciembre, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, se desarrollará el juicio por jurados destinado a esclarecer las circunstancias y establecer las responsabilidades penales por la muerte de un adolescente de 15 años, ocurrida en agosto de 2023.

    La víctima, Benjamín Rojas, vivía en un contexto sociofamiliar atravesado por la vulnerabilidad y por una adolescencia que le fue arrebatada de manera abrupta y violenta.

    El proceso estará centrado en la situación de Luis Alderete, actualmente de 20 años, acusado de haber cometido el crimen cuando tenía 18.

    Juicio por jurados

    Serán doce ciudadanos y ciudadanas quienes valorarán la prueba durante las cinco jornadas de debate oral y público. El juez Guillermo Burrone presidirá las audiencias, garantizará el orden del proceso y orientará a los integrantes del jurado popular en los aspectos jurídicos necesarios para arribar a un veredicto.

    Desde la Fiscalía Nº 7, el fiscal Fernando D’Elío asumirá la acusación con el objetivo de demostrar la responsabilidad penal de Alderete en el homicidio. Por su parte, la defensa estará a cargo de la abogada Laura Abal, quien intentará persuadir al jurado sobre las circunstancias que, según su postura, rodearon el episodio y que podrían modificar la interpretación del hecho.

    El homicidio ocurrió el sábado 12 de agosto de 2023 alrededor de las 15:30, en inmediaciones de Irlanda, Diego de la Fuente y Conscripto Silva. Según la instrucción fiscal, el adolescente caminaba junto a su tío camino a un almacén, con la intención de comprar una garrafa para su familia. En sentido contrario circulaba Alderete, por entonces de 18 años, a bordo de una bicicleta. Al cruzarse, se generó una discusión breve pero intensa.

    De acuerdo con la acusación, Alderete descendió del rodado, extrajo un cuchillo de unos 25 centímetros que llevaba oculto entre sus pertenencias y se abalanzó sobre el menor. La víctima retrocedía mientras intentaba alejarse, pero el agresor lo alcanzó y le asestó una puñalada en el pecho. La herida resultó mortal. La novia del acusado llegó pocos instantes después y ambos se retiraron del lugar rumbo a la vivienda de familiares. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital “San José”, donde ingresó sin signos vitales.

    El crimen conmocionó a los vecinos del barrio y generó una serie de movilizaciones impulsadas por la familia de la víctima, quienes reclamaron justicia y expresaron su preocupación por la supuesta relación familiar del acusado con una integrante de la fuerza policial. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 llevó adelante una investigación amplia, reuniendo testimonios, pericias y pruebas materiales consideradas determinantes para llevar a juicio al imputado.

    A pocos días del inicio del debate, la expectativa es alta. El juicio por jurados no solo permitirá revisar en detalle las circunstancias del hecho, sino que será un momento clave para que la comunidad valore, a través de sus representantes, la conducta atribuida al acusado y determine su responsabilidad penal. Para la familia del joven, este proceso constituye una instancia decisiva en busca de una respuesta judicial que, aunque no repare la pérdida, permita reconstruir un camino hacia la verdad y la justicia.

