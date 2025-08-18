lunes 18 de agosto de 2025
    • El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    Pergamino sumará un histórico emblema del Ferrocarril, una pieza que utilizara el expresidente Arturo Umberto Illia en sus viajes.

    Por Luciano Zuccarelli
    18 de agosto de 2025 - 15:24
    Restauran el vagón que utilizó Arturo Umberto Illia.

    El Municipio de Pergamino avanza con los trabajos de restauración del vagón ferroviario que perteneció al ex presidente de la Nación, Arturo Umberto Illia. La pieza histórica, que guarda un fuerte valor simbólico y patrimonial, se convertirá en un nuevo atractivo dentro de la oferta turística y cultural de la ciudad.

    Gran proyecto para Pergamino

    El proyecto busca recuperar la estructura original y poner en valor un espacio que formó parte de la vida política y social de la Argentina en los años sesenta. Una vez finalizadas las tareas, el vagón será incorporado a los recorridos que impulsan la identidad local, permitiendo a vecinos y visitantes conocer de cerca un fragmento de la historia nacional vinculado a Pergamino.

    Arturo Umberto Illia

    Desde el Municipio destacaron que se trata de una iniciativa destinada no solo a preservar el patrimonio, sino también a fortalecer el turismo histórico y educativo, integrando al vagón al circuito de espacios públicos y culturales que ya forman parte de la ciudad.

