El Grupo de Actores Especiales celebró los 10 años de su sala teatral Espacio GAE

El domingo, el Grupo de Actores Especiales (GAE) celebró un acontecimiento muy especial: los 10 años de su sala de teatro propia, ubicada en Guido 722, en el corazón del barrio Acevedo. El evento no solo marcó una década de crecimiento artístico, sino que también fue un homenaje al compromiso comunitario y al poder transformador del arte.

Teatro, danza, un audiovisual y el Himno al Grupo de Actores Especiales La jornada conmemorativa ofreció una programación pensada especialmente para este aniversario tan significativo. Los asistentes pudieron disfrutar de una intervención teatral a cargo del actor Ariel Gallego, seguida por la proyección de un audiovisual que recorrió la historia del grupo y el proceso de construcción del Espacio GAE.

La celebración continuó con una performance de danza-teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech, que combinó cuerpo, emoción y narrativa colectiva. El cierre musical fue uno de los momentos más emotivos de la noche: la interpretación del “Himno al GAE”, una canción especialmente compuesta por Fito Crespi como homenaje al espacio y a su gente.

La dirección general del evento estuvo a cargo de Marta Lere y José Neme Carenzo, quienes impulsaron esta propuesta como una verdadera fiesta de la comunidad.

Una vez más, el GAE reafirmó su rol como referente del teatro inclusivo y comunitario, en una noche colmada de arte, memoria y emoción compartida.

