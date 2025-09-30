martes 30 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El Grupo de Actores Especiales celebró los 10 años de su sala teatral Espacio GAE

    Las imágenes de la emotiva jornada conmemorativa del Grupo de Actores Especiales logradas por la fotógrafa Natalia Tealdi durante la noche del domingo.

    30 de septiembre de 2025 - 15:04
    El Grupo de Actores Especiales sobre el escenario.

    El Grupo de Actores Especiales sobre el escenario.

    NATALIA TEALDI
    Marta Lere y José Neme Carenzo, los gestores del Grupo de Actores Especiales (GAE)

    Marta Lere y José Neme Carenzo, los gestores del Grupo de Actores Especiales (GAE)

    NATALIA TEALDI
    La celebración en la puerta del edificio de Espacio GAE.

    La celebración en la puerta del edificio de Espacio GAE.

    NATALIA TEALDI
    Fito Crespi, autor del Himno dedicado al Grupo de Actores Especiales (GAE).

    Fito Crespi, autor del Himno dedicado al Grupo de Actores Especiales (GAE).

    NATALIA TEALDI
    La celebración contó con una performance de danza-teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech.

    La celebración contó con una performance de danza-teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech.

    NATALIA TEALDI
    El equipo de trabajo de Espacio GAE que encabezan Marta Lere, Luciana Cruz y Martín Lencina.

    El equipo de trabajo de Espacio GAE que encabezan Marta Lere, Luciana Cruz y Martín Lencina.

    NATALIA TEALDI

    El domingo, el Grupo de Actores Especiales (GAE) celebró un acontecimiento muy especial: los 10 años de su sala de teatro propia, ubicada en Guido 722, en el corazón del barrio Acevedo. El evento no solo marcó una década de crecimiento artístico, sino que también fue un homenaje al compromiso comunitario y al poder transformador del arte.

    Lee además
    “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), dará inicio el próximo viernes 3 de octubre con la película Baciato Dalla Fortuna.
    Cultura

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino
    Historias breves de gente común propone un viaje emocional que parte desde lo cotidiano para descubrir lo extraordinario de cada vivencia.
    Cultura y espectáculos

    Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

    Teatro, danza, un audiovisual y el Himno al Grupo de Actores Especiales

    La jornada conmemorativa ofreció una programación pensada especialmente para este aniversario tan significativo. Los asistentes pudieron disfrutar de una intervención teatral a cargo del actor Ariel Gallego, seguida por la proyección de un audiovisual que recorrió la historia del grupo y el proceso de construcción del Espacio GAE.

    La celebración continuó con una performance de danza-teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech, que combinó cuerpo, emoción y narrativa colectiva. El cierre musical fue uno de los momentos más emotivos de la noche: la interpretación del “Himno al GAE”, una canción especialmente compuesta por Fito Crespi como homenaje al espacio y a su gente.

    La dirección general del evento estuvo a cargo de Marta Lere y José Neme Carenzo, quienes impulsaron esta propuesta como una verdadera fiesta de la comunidad.

    Una vez más, el GAE reafirmó su rol como referente del teatro inclusivo y comunitario, en una noche colmada de arte, memoria y emoción compartida.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino

    Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

    Seminario de Música Contemporánea en el Conservatorio de Música Pergamino

    La obra A medio camino regresa al escenario con dos funciones imperdibles

    Agustín Valle presenta su nuevo libro Jamás tan cerca, con una charla sobre la era digital

    Diez años de casa propia: Espacio GAE celebra una década de arte e inclusión

    Marcelo Saltal estrenó en Buenos Aires una nueva obra teatral: Llegaron los chicos

    Una noche para enamorarse: Los Románticos del Paraná llegan a Pergamino

    Dos estrenos en Cinema Pergamino: del combate revolucionario a la magia infantil

    Un fin de semana con arte, música, danza y teatro en todos los rincones de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), dará inicio el próximo viernes 3 de octubre con la película Baciato Dalla Fortuna.
    Cultura

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El suicidio de Soledad Lobo sigue siendo un misterio para la familia.

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Gobernadores de Provincias Unidas en la planta de Aluar en Puerto Madryn

    Provincias Unidas en Puerto Madryn: críticas al Gobierno, respaldo a la producción y apertura al diálogo

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI