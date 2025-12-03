miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás, atentos al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos

    El Gobierno aplicará desde 2026 un sistema único de asistencia en luz y gas y más de 31 mil hogares nicoleños deberán revisar si mantienen los beneficios.

    3 de diciembre de 2025 - 11:40
    Cerca de 31 mil hogares podrían perder beneficios en San Nicolás, donde el 61% de los usuarios de EDEN gozan hoy de tarifas subsidiadas.

    Cerca de 31 mil hogares podrían perder beneficios en San Nicolás, donde el 61% de los usuarios de EDEN gozan hoy de tarifas subsidiadas.

    El Argentino Diario

    El nuevo esquema de subsidios energéticos anunciado por el Gobierno nacional supone un cambio profundo para millones de usuarios y tendrá especial impacto en San Nicolás, donde cerca de 31 mil hogares hoy acceden a algún nivel de asistencia. Desde enero de 2026, el sistema dejará atrás la segmentación por niveles y exigirá reinscripciones.

    Nuevo esquema de subsidios y grupos alcanzados

    El Gobierno nacional oficializó un nuevo modelo de asistencia energética que eliminará la actual segmentación por niveles N1, N2 y N3. Desde ahora solo existirán dos categorías: hogares que recibirán subsidios y hogares que pagarán tarifa plena. El beneficio se aplicará exclusivamente en los meses de mayor consumo, tanto en electricidad como en gas natural.

    En San Nicolás, la medida impacta directamente sobre los 30.774 titulares del servicio eléctrico que hoy cuentan con morigeración tarifaria. Este universo representa el 61% del total de usuarios de EDEN, mientras que en Litoral Gas alrededor del 48% recibe algún tipo de bonificación en sus facturas.

    Cómo se definirá quién conserva el beneficio

    Para determinar quién podrá seguir accediendo al subsidio, el Gobierno aplicará un criterio central: los hogares deberán tener ingresos totales inferiores a tres canastas básicas totales (CBT) del Indec, actualmente estimadas en $3,64 millones. También continuarán los criterios de exclusión vigentes, como poseer más de un inmueble, tener vehículos de poca antigüedad, embarcaciones o aeronaves, o haber comprado moneda extranjera.

    En San Nicolás, según los registros oficiales, 19.683 usuarios integran el segmento N1 (ingresos altos), 16.978 corresponden a la categoría N2 (ingresos bajos) y 13.796 al segmento N3 (ingresos medios). Los hogares que ya están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migrados automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos.

    Impacto esperado en tarifas de luz y gas desde 2026

    El nuevo esquema prevé que, en electricidad, los usuarios subsidiados reciban una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh durante los meses de mayor demanda (invierno y verano) y de 150 kWh en períodos templados. En el caso del gas natural, la asistencia se limitará a abril-septiembre, sin subsidios para el resto del año, con bloques definidos por región.

    Según proyecciones de la Secretaría de Energía, en los meses de mayor consumo eléctrico el 35% pagará facturas inferiores a $22.000; el 66%, menos de $44.000; y el 81%, por debajo de $67.000. En gas, durante el invierno, el 56% abonará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000. Con el nuevo modelo, la cobertura del costo real que asumen los hogares pasará del 55% actual al 76% en electricidad y al 79% en gas.

