El Estudio Mirka Duzevich celebra 33 años con una noche de danza, magia y conciencia

Este domingo el Estudio Mirka Duzevich celebrará sus 33 años de historia danzante en el Teatro Unión Ferroviaria de nuestra ciudad, con tres funciones.

A las 18:00 y a las 19:30 participarán las bailarinas desde nivel inicial a avanzado, protagonizando Misterio en el bosque de Danzarte 2025. El argumento gira en torno a tres hadas: Luz, Arco Iris y Jazmín que habitan en el Bosque Eterna Primavera. El Hada Luz, es especialista en abrazos sanadores que curan tristezas del corazón. El Hada Arco Iris, organiza excursiones con la guía de su brújula girasol y el hada Jazmín, es fanática de la lectura. Siempre lleva cuentos en su mochila para leer en un descanso del recorrido. Un día de paseo con distintas escalas, el hada Jazmín descubre que faltaban cuentos en su mochila. Preocupada, les pregunta a las otras hadas, quienes dicen desconocer el motivo. Ante el llanto desconsolado del hada Jazmín, el hada Arco Iris propone un plan para descubrir al duende ladrón. ¿Funcionará poner un cascabel al último cuento para sorprender al ladrón?

Fémina, otra propuesta de Estudio Mirka Duzevich A las 21:00, subirá a escena Fémina, proyecto compositivo a cargo de alumnas de nivel avanzado e Intermedio II, atravesado por temáticas vigentes como la violencia de género, su visibilidad y la toma de conciencia social a través de la sanción de una ley como la ley Micaela; los matices del viejo arrabal en el nuevo tango electrónico; la disputa de los egos personales por ocupar un lugar a cualquier costo; la sororidad y el empoderamiento femenino, entre otros

En este caso los intérpretes son: Morena Ianella, Luciana Colaneri, Milagros Lestussi, Ana Mac Mullen, Luisina Bazán Forti, Ludmila Cingolani y Malena San Juan.

Los organizadores agradecen especialmente a los estudiantes del profesorado en Artes Visuales y la profesora Gigi Scotellaro de la Escuela de Arte Nº 501 “Emilio Pettoruti”, por el diseño y elaboración de la pancarta de la Ley Micaela. Las asistencias técnicas son de Rafael Troncaro (iluminación y sonido), Lydia Caffaratti (diseño de vestuario), Gustavo Gorbalán (compaginación musical) y Mariana Ríos (flyer). Las funciones comenzarán puntualmente.

