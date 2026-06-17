Julia Riera ganó con autoridad y alcanzó los cuartos en Blois

Julia Riera continúa sumando confianza en su regreso al circuito tras su participación en la clasificación de Roland Garros. Este miércoles, la tenista pergaminense se clasificó a los cuartos de final del torneo ITF W75 de Blois , Francia, al vencer con contundencia a la local Pauline Dore por 6-1 y 6-1 en los octavos de final .

El certamen, que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 60.000 dólares en premios, tiene a Riera como tercera preclasificada . Actualmente ubicada en el puesto 180 del ranking mundial de la WTA , la jugadora de Pergamino mostró un nivel sólido y dominó el encuentro de principio a fin frente a Dore, situada en el puesto 1.079 del escalafón.

De esta manera, “Juli” ratificó el buen comienzo de gira que había tenido el martes en su debut, cuando superó a la francesa Mathilde Lollia (499ª) por 4-6, 7-6 (7-0) y 6-2 en un partido que le permitió dar el primer paso en Blois.

Ahora, la pergaminense buscará un lugar en las semifinales frente a Ipek Oz , actual número 430 del mundo . La tenista turca llegó al cuadro principal desde la clasificación y en octavos de final eliminó a la francesa Diana Martynov (475ª) por 6-4 y 6-3.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista pergaminense se metió en los cuartos de final del W75 de Blois tras vencer con un contundente doble 6-1 a la local Pauline Dore. Con un sólido desempeño, “Juli” ratifica su buen momento y sigue sumando confianza en su regreso al circuito, demostrando su nivel en polvo de ladrillo. Ahora, Riera buscará un lugar en las semifinales enfrentando a la turca Ipek Oz. Este torneo es clave en su preparación, ya que luego viajará a Inglaterra para disputar la clasificación de Wimbledon. ¡A seguirla de cerca en su camino hacia la gloria! Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Tenis" View this post on Instagram

Regreso al circuito tras Roland Garros

El torneo de Blois marca el retorno de Riera al circuito internacional luego de varias semanas de entrenamiento en Argentina, tras su participación en la clasificación de Roland Garros. En París estuvo muy cerca de ingresar por tercera temporada consecutiva al cuadro principal del Grand Slam francés.

La pergaminense había alcanzado la ronda decisiva de la qualy luego de vencer a la checa Laura Samson y a la estadounidense Robin Montgomery, pero en el último encuentro cayó frente a la rusa Alina Korneeva por 6-3 y 6-2, quedando a un paso de concretar el objetivo. Más allá de esa eliminación, su actuación en Roland Garros dejó señales positivas, tanto por el nivel exhibido como por la capacidad para competir de igual a igual ante jugadoras con mejor ranking.

Rumbo a la qualy de Wimbledon

La participación de Riera en Blois representa la antesala de otro importante desafío. Una vez finalizada su participación en este torneo, viajará a Inglaterra para disputar la clasificación de Wimbledon, tercer Grand Slam del año y único de la temporada que se juega sobre césped.

La qualy del tradicional certamen londinense comenzará el próximo lunes y la pergaminense buscará mejorar la actuación del año pasado, cuando alcanzó la segunda ronda de la clasificación (venció a Taylah Preston por 6-4 y 6-2 en la ronda inicial y luego perdió con Iva Jovic por 6-1, 4-6 y 6-1). En 2024 ingresó al cuadro principal por su ranking y fue eliminada en la primera ronda por la checa Marie Bouzková. Mientras tanto, en Francia sigue avanzando con paso firme y ya está entre las ocho mejores del W75 de Blois.