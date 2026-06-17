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    Arte, participación y encuentro: propuestas para celebrar el Mes del Buen Trato al Adulto Mayor

    En el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, la Municipalidad de Pergamino organiza un Encuentro de Coros y una Varieté de Teatro con entrada libre.

    17 de junio de 2026 - 13:45
    La directora de Tercera Edad, Maira Torres destacó la importancia de estas actividades.

    La directora de Tercera Edad, Maira Torres destacó la importancia de estas actividades.

    PRENSA

    En el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, cuyo punto central fue el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Tercera Edad, llevará adelante dos actividades abiertas a la comunidad con el objetivo de promover la participación, el arte y el envejecimiento activo.

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    Las propuestas se desarrollarán en el Teatro Unión Ferroviaria y tendrán entrada libre y gratuita.

    Encuentro de Coros en Teatro Unión Ferroviaria

    La primera actividad será un Encuentro de Coros, que se realizará este jueves 18 a las 18:00 en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530). Participarán los adultos mayores que integran la Orquesta Retocando la Vida, taller de música y coro de la Dirección de Tercera Edad, quienes compartirán sobre el escenario el trabajo realizado durante el año.

    Además, la presentación contará con la participación de agrupaciones invitadas como Los Taitas, La Banda del 15 y Coro Arcoiris, enriqueciendo una jornada que pondrá en valor el encuentro intergeneracional y la cultura.

    La segunda propuesta será un Varieté Muestra de Teatro, prevista para el 26 de junio a las 18 horas, también en el Teatro Unión. En esta oportunidad, además de los integrantes de los talleres municipales, participarán centros de jubilados invitados.

    La directora de Tercera Edad, Maira Torres destacó la importancia de estas actividades: “Para ellos es muy significativo subirse a un escenario y poder expresar todo lo aprendido. Cada vez que generamos espacios de participación, los adultos mayores responden con entusiasmo y alegría”.

    Asimismo, recordó que la Dirección de Tercera Edad mantiene abiertas sus puertas para todos aquellos adultos mayores que deseen sumarse a las propuestas que se desarrollan durante el año.

    Propuestas de Dirección de Tercera Edad

    Actualmente, el área ofrece talleres de coro, teatro, manualidades, pintura y propuestas educativas, entre ellas la finalización de estudios primarios. Además, los participantes realizan proyectos comunitarios como murales destinados a distintas instituciones de la ciudad.

    Los interesados en participar de las actividades o sumarse a los talleres pueden acercarse a la Dirección de Tercera Edad, Mendoza y Ramón Raimundo, donde recibirán asesoramiento e información sobre las distintas propuestas disponibles.

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