viernes 29 de agosto de 2025
    • Cultura

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    Agradecimiento del equipo organizador de la Feria del Libro Pergamino, tras su exitoso desarrollo en el Centro Cultural Bellas Artes.

    29 de agosto de 2025 - 11:17
    La Feria del Libro Pergamino 2025: una evento consolidado gracias al acompañamiento de toda la comunidad.

    La Feria del Libro Pergamino 2025: una evento consolidado gracias al acompañamiento de toda la comunidad.

    La edición 2025 de la Feria del Libro de Pergamino (Fe.Li.Pe.) se desarrolló con total éxito el sábado 23 y domingo 24 pasados en el Centro Cultural Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno). La propuesta volvió a ser un espacio abierto al público de todas las edades, con presentaciones de libros, talleres, charlas, actividades artísticas e intervenciones culturales.

    Agradecimiento del equipo organizador de la Feria del Libro Pergamino

    El equipo organizador de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) hizo un extensivo agradecimiento a las instituciones coorganizadoras, a los medios de comunicación locales y a las empresas auspiciantes:

    “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el acompañamiento y la confianza depositada en la Fe.Li.Pe. – Feria del Libro de Pergamino, cuya tercera edición acaba de concluir.

    “Desde aquel año 2023 en que retomamos la feria bajo el nombre de La Furia del Libro, nos propusimos el desafío de sostener, desde la editorial y junto a la comunidad, un espacio que celebrara la lectura, la escritura y la circulación de libros en nuestra ciudad. Tres ediciones después, la Fe.Li.Pe. se ha consolidado como un acontecimiento cultural con identidad propia, caracterizada por la prevalencia de editoriales independientes, la calidad y el cuidado de cada propuesta, y la centralidad de talleres y actividades en los que la literatura y la edición son el eje.

    Los números reflejan este crecimiento: de las 26 editoriales presentes y decenas de actividades realizadas en 2023, llegamos en 2025 a más de 60 expositores, más de 40 propuestas, entre talleres, conversatorios y presentaciones, y miles de visitantes que colmaron los espacios de la feria. Este recorrido confirma que la comunidad sigue eligiendo al libro y a la lectura como lugar de encuentro.

    “Nada de esto hubiera sido posible sin la articulación sostenida con instituciones públicas y educativas, el apoyo de los medios locales que amplificaron nuestras voces, y el compromiso de empresas y organizaciones que confiaron en la importancia de invertir en cultura.

    “Estamos convencidos de que la Fe.Li.Pe. se ha convertido en una feria con identidad y proyección regional, y que el trabajo conjunto que realizamos sienta las bases para seguir creciendo y garantizando el acceso al libro como derecho.

    “En nombre de todo el equipo organizador, gracias por ser parte de esta construcción colectiva.

    “Con enorme gratitud, Equipo organizador de la Fe.Li.Pe.”

