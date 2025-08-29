viernes 29 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y Espectáculos

    Música, teatro, cine, arte y literatura: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

    Música en espacios como El Yerta, Florentino, Douglas Haig, Ritmo Club y Casa de la Cultura; además, se podrá disfrutar de muestras, teatro y literatura.

    Por Néstor Suárez
    29 de agosto de 2025 - 06:00
    En Florentino Teatro Bar se presenta Luna Fank, grupo integrado por Maru Cifuentes, Pepe Moran, Aldo Franetovich, Gerardo Opezzo, Germán Rocca y Jocha Cifuentes.

    En Florentino Teatro Bar se presenta Luna Fank, grupo integrado por Maru Cifuentes, Pepe Moran, Aldo Franetovich, Gerardo Opezzo, Germán Rocca y Jocha Cifuentes.

    LUNA FANK

    Casa de la Cultura

    Niñez

    En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez: 45 artistas plásticos ilustran los textos sobre el tema niñez de 45 escritores de Pergamino y la zona.

    Lee además
    La Feria del Libro Pergamino 2025: una evento consolidado gracias al acompañamiento de toda la comunidad.
    Cultura

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud
    En película Nadie 2 Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell. video
    Entretenimiento

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    General Paz 600. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artesplasticas.fcc

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película Nadie 2. Continúan en cartel las películas Homo Argentum, Amores materialistas y Los tipos malos 2.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Florentino Teatro Bar

    Luna Fank

    Este viernes en la sala de Florentino, se presenta Luna Fank, grupo integrado por Maru Cifuentes, Pepe Moran, Aldo Franetovich, Gerardo Opezzo, Germán Rocca y Jocha Cifuentes.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459.

    Douglas Haig

    Música y baile

    Otro fin de semana con música y baile en la sede central del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta El Tigre Goro; el sábado animará la jornada la agrupación Aguaviva.

    San Nicolás 44, viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas $4000. Reservas al 2477 454321.

    El Yerta Club Cultural

    Ensamble Sudaca

    Este sábado en El Yerta Club Cultural Ensable Sudaca propone el espectáculo Brasil vs Argentina. “Musicalizaremos el enfrentamiento con zambas, sambas, valsecitos, valsinhos, chacareras, choros (pal pededor) y mucho más”, anuncian.

    Estrada 1953, a las 21:00. Anticipada: $8000; en puerta: $10.000. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Ritmo Club

    Música popular

    Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación para este fin de semana: este viernes se presentan Emilio Cantelmi (voz) y Fernando Vila (piano). El sábado habrá un tributo a La Renga con la banda Esquivando Charcos. El domingo se presenta por primera vez “2 Almas” con un show acústico.

    Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30; domingo a las 21:00. Entradas a $5000. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

    Sindicato del Correo

    Presentación de libro

    Este sábado el escritor pergaminense Rafael Restaino presentará su más reciente obra: “El loro que cantaba la marcha peronista”, una colección de cuentos. La presentación contará con los comentarios de Sergio García y Carlos Bonet, y estará acompañada por la intervención musical del talentoso Pedro Tejedor.

    9 de Julio 749, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

    Casa de la Cultura

    Duratierra

    Este sábado se presenta en la Casa de la Cultura, Duratierra, galardonado recientemente con el Premio Gardel al Mejor Álbum Grupo de Folklore. El grupo, que integra el pergaminense Nico Arroyo, cerrará el XI Encuentro de Música Popular, organizado por el Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz".

    General Paz 600, a las 21:00. Bono contribución de $5.000, disponible en San Martín 621.

    El Yerta Club Cultural

    Joaquín del Mundo

    Este domingo se presenta en El Yerta Club Cultural Joaquín del Mundo, un juglar que llega con un puñado de canciones de todos los tiempos.

    Estrada 1953, a las 20:00. Anticipadas a $10.000. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc @joa_delmundo

    Espacio GAE

    Que hablen otras parte de mí

    Este domingo llega a Pergamino, proveniente de Capital Federal, la puesta Que hablen otras partes de mí, obra escrita por Gastón Díaz. La dirección está a cargo de Carolina Díaz, y la obra cuenta con las actuaciones de Mache Figini y Miguel di Lemme.

    Guido 722, a las 19:00. Entradas al número 2477 508104.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 14:30 a 17:30, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Temas
    Seguí leyendo

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Rafael Restaino presenta este sábado su nuevo libro El loro que cantaba la marcha peronista

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FED en Buenos Aires

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    Vuelve el encuentro de música organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy

    El grupo Duratierra cierra este sábado el XI Encuentro de Música Popular en Pergamino

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Feria del Libro Pergamino 2025: una evento consolidado gracias al acompañamiento de toda la comunidad.
    Cultura

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    “La donación no es solo un acto médico, sino también un acto de amor y de profunda solidaridad”. video
    Salud y bienestar

    Más de 1.300 bonaerenses recibieron un trasplante en 2025 gracias a la donación de órganos

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local
    Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local