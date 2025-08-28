viernes 29 de agosto de 2025
    • Cultura y Espectáculos

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FED en Buenos Aires

    El grupo logró una relevante performance en el Teatro Metropolitan, consiguiendo, por sumatoria de puntos, la clasificación directa a la gran final nacional.

    Por Néstor Suárez
    28 de agosto de 2025 - 13:28
    Alumnas y profesora: el Estudio de Danzas New Life de Pergamino se destacó en el Torneo FED.

    Por sumatoria de puntos las alumnas del Estudio de Danzas New Life lograron la clasificación directa a la gran final nacional.

    Reggaetón Infantil, uno de los estilos urbanos más exigentes en lo técnico y expresivo.

    El pasado domingo 17 de agosto, el reconocido Teatro Metropolitan, ubicado sobre la emblemática avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue sede de una nueva edición del Torneo FED (Fitness Extreme Dance), una competencia de alto nivel que convoca a escuelas de danza de todo el país en distintas disciplinas y categorías.

    Entre los participantes se destacó la presencia del Estudio de Danzas New Life de Pergamino, bajo la dirección de la profesora Agostina Keberlein, quien junto a su equipo de alumnas obtuvo importantes resultados que reflejan el trabajo, la dedicación y el talento local.

    El grupo logró una destacada performance en el escenario porteño, consiguiendo, por sumatoria de puntos, la clasificación directa a la gran final nacional, que se realizará el domingo 7 de diciembre en la misma sala.

    Las alumnas Carmela Giaccone, Paz Emile, Catalina Duhau, Emma Brun, Gala Bengoechea Moriconi y Abby Sparano obtuvieron el primer puesto en la Categoría Infantil A grupal, mientras que también se adjudicaron el primer puesto en Categoría Infantil B solista, ambas en la disciplina Reggaetón Infantil, uno de los estilos urbanos más exigentes en lo técnico y expresivo.

    Con este importante paso, el Estudio de Danzas New Life se prepara con entusiasmo para representar nuevamente a Pergamino en la final, con la expectativa de seguir cosechando éxitos y dejando en alto el nombre de la ciudad en el ámbito artístico y competitivo.

