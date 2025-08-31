Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

Franco Torqui cantó en el espectáculo “88 años de honrar la vida” y recibió el elogio de la diva Mirtha Legrand.

Franco Torqui, joven promesa local del tango, volvió a deslumbrar con una sentida interpretación de Y te parece todavía, emblemático tango de Héctor Varela, durante el homenaje que el legendario cantor Raúl Lavié ofreció el pasado 29 de agosto en el Teatro Broadway. El evento, cargado de emoción y figuras destacadas del espectáculo, contó con la presencia estelar de Mirtha Legrand.

Con una puesta en escena sobria pero potente, Torqui supo conquistar al exigente público con su madurez vocal y un estilo que respira la esencia del tango clásico sin dejar de imprimirle su sello personal. Su actuación fue, sin duda, uno de los momentos más ovacionados de la velada.

Franco Torqui con Mirtha Legrand Al finalizar su presentación, el joven cantante tuvo la oportunidad de saludar a la mítica actriz y presentadora, quien no escatimó elogios para su talento. El encuentro quedó registrado en una fotografía que Franco atesora como uno de los hitos más emocionantes de su incipiente carrera.

Cabe recordar que no es la primera vez que Franco Torqui comparte escenario con Raúl Lavié. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, invitado especialmente por el propio maestro, en dos espacios emblemáticos: la Casa de la Cultura de Pergamino -su ciudad natal- y el mítico Café La Humedad, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas presentaciones marcaron hitos importantes en la joven trayectoria de Torqui, consolidando un vínculo artístico y afectivo con Lavié, quien no ha dudado en apadrinar su talento emergente dentro del circuito tanguero.

Compartí esta nota en redes sociales:





