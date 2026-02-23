San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una "licencia preventiva" en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck.

El bloque Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el concejal Mauro De Rosa tome una licencia preventiva luego de la denuncia presentada por su par Tamara Vlaeminck. La medida apunta a reducir la tensión institucional mientras la Justicia avanza con la investigación correspondiente.

San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

A través de un comunicado oficial difundido este lunes, los concejales Martín Rivas y Fernando Negrete expresaron la postura del bloque frente a la situación que involucra a uno de sus integrantes. En el documento señalaron que, ante hechos que tomaron estado público, corresponde que sea la Justicia el ámbito encargado de determinar responsabilidades.

Desde el espacio político remarcaron que la solicitud de licencia preventiva busca preservar el normal funcionamiento institucional y evitar que el conflicto impacte en la actividad legislativa local. Según indicaron, se trata de una decisión orientada a sostener la confianza pública mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

El episodio denunciado habría ocurrido el miércoles por la noche en una institución deportiva de la ciudad de San Pedro. De acuerdo con la presentación judicial, el edil habría protagonizado incidentes mientras se encontraba en un estado de alteración vinculado al consumo de alcohol, lo que derivó en su expulsión del predio.

La denuncia sostiene que existieron conductas inapropiadas en la zona de baños que podrían encuadrarse dentro de delitos contra la integridad sexual. La acusación fue presentada por la concejal Vlaeminck, integrante del bloque Unión por la Patria, y actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

La postura política y el futuro de la banca

Desde Acuerdo Vecinal aclararon que el pedido de alejamiento temporal no implica un prejuzgamiento sobre la conducta del concejal denunciado. En el comunicado afirmaron que la decisión responde a un criterio de prudencia y responsabilidad institucional.

Además, remarcaron que la intención es separar el proceso judicial de la labor legislativa dentro del Concejo Deliberante de San Pedro, evitando que el funcionamiento del cuerpo quede condicionado por la evolución del caso.

El documento concluye con un mensaje centrado en la ética pública, reafirmando el compromiso del espacio con la transparencia y el respeto institucional. En las próximas horas podría definirse la situación administrativa del edil y la eventual incorporación de su suplente en la banca.