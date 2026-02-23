lunes 23 de febrero de 2026
    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó el apartamiento temporal del edil mientras avanza la investigación judicial tras una denuncia por violencia de género.

    23 de febrero de 2026 - 08:36
    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una licencia preventiva en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck.&nbsp;

    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una "licencia preventiva" en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck. 

    Google

    El bloque Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el concejal Mauro De Rosa tome una licencia preventiva luego de la denuncia presentada por su par Tamara Vlaeminck. La medida apunta a reducir la tensión institucional mientras la Justicia avanza con la investigación correspondiente.

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía
    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    Pedido de licencia preventiva para preservar la institucionalidad

    A través de un comunicado oficial difundido este lunes, los concejales Martín Rivas y Fernando Negrete expresaron la postura del bloque frente a la situación que involucra a uno de sus integrantes. En el documento señalaron que, ante hechos que tomaron estado público, corresponde que sea la Justicia el ámbito encargado de determinar responsabilidades.

    Desde el espacio político remarcaron que la solicitud de licencia preventiva busca preservar el normal funcionamiento institucional y evitar que el conflicto impacte en la actividad legislativa local. Según indicaron, se trata de una decisión orientada a sostener la confianza pública mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

    Cómo se originó la denuncia contra el concejal

    El episodio denunciado habría ocurrido el miércoles por la noche en una institución deportiva de la ciudad de San Pedro. De acuerdo con la presentación judicial, el edil habría protagonizado incidentes mientras se encontraba en un estado de alteración vinculado al consumo de alcohol, lo que derivó en su expulsión del predio.

    La denuncia sostiene que existieron conductas inapropiadas en la zona de baños que podrían encuadrarse dentro de delitos contra la integridad sexual. La acusación fue presentada por la concejal Vlaeminck, integrante del bloque Unión por la Patria, y actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

    La postura política y el futuro de la banca

    Desde Acuerdo Vecinal aclararon que el pedido de alejamiento temporal no implica un prejuzgamiento sobre la conducta del concejal denunciado. En el comunicado afirmaron que la decisión responde a un criterio de prudencia y responsabilidad institucional.

    Además, remarcaron que la intención es separar el proceso judicial de la labor legislativa dentro del Concejo Deliberante de San Pedro, evitando que el funcionamiento del cuerpo quede condicionado por la evolución del caso.

    El documento concluye con un mensaje centrado en la ética pública, reafirmando el compromiso del espacio con la transparencia y el respeto institucional. En las próximas horas podría definirse la situación administrativa del edil y la eventual incorporación de su suplente en la banca.

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    San Pedro: Gestiones para instalar una base fija de la UTOI y reforzar la seguridad

    Provincia y Municipio de San Pedro lanzan línea crediticia para impulsar la producción apícola

    San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad

    Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    San Pedro Canta: Los Manseros Santiagueños cerraron con una multitud el festival

    La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

    Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación

    La embarcación en la que iban naufragó en la boca del arroyo Pinto. Bomberos con ayuda de otras dos personas lograron rescatarlos.

    Naufragio y rescate en el río Baradero: nueve personas fueron salvadas tras hundirse una embarcación
    El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de fuerte deterioro en las primeras semanas de 2026.

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro solicitó que el edil Mauro De Rosa tome una licencia preventiva en su cargo, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por su par del bloque Unión por la Patria, Tamara Vlaeminck. 

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    Podcast del 23 de febrero de 2026

    Podcast del 23 de febrero de 2026

    El plantel y el cuerpo técnico de Pergamino Básquet, unidos en busca de cortar la racha negativa.

    Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido