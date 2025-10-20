lunes 20 de octubre de 2025
    • San Nicolás afectado por el recorte del Fondo Compensador provincial para el mantenimiento escolar

    El Consejo Escolar San Nicolás recibe cada vez menos fondos para mantenimiento. Desde abril, se redujo más del 60% las partidas destinadas a las escuelas.

    20 de octubre de 2025 - 10:30
    Afectado el Concejo Escolar San Nicolás con el atraso y reducción de Fondos Compensador Bonaerense.

    Afectado el Concejo Escolar San Nicolás con el atraso y reducción de Fondos Compensador Bonaerense. 

    Diario El Norte

    Los recortes que ejecuta el Gobierno provincial en el Fondo Compensador que reciben los Consejos Escolares comienzan a generar demoras en los trabajos de mantenimiento de los edificios educativos de San Nicolás y de otros distritos bonaerenses, el cual es establecido por el Artículo 8.º de la Ley Nº13.010.

    El Fondo Provincial Compensador, se financia con recursos provenientes de impuestos como Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos, Automotor y gravámenes a embarcaciones. Este dinero está destinado exclusivamente al mantenimiento y funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos.

    En el caso del Consejo Escolar de San Nicolás, en abril se recibieron $44.613.741, pero desde entonces el monto fue recortado de manera drástica: en mayo bajó a $21.439.600, en julio a $12.323.817, en agosto a $16.374.746 y en septiembre a $17.308.352. Es decir, 27 millones menos que en abril.

    La explicación de la reducción del Fondo Compensador

    Desde la Provincia explicaron que la reducción nominal se debe a la caída de la recaudación, y que en junio comenzaron a girar fondos adicionales compensatorios. Sin embargo, esas partidas no se enviaron en agosto ni septiembre, lo que agravó la situación y complica la ejecución de tareas básicas de mantenimiento escolar, según confirmaron desde el oficialismo local.

    En junio, San Nicolás había recibido $10.779.938 en fondos adicionales, y en julio $21.677.020. En cambio, los montos correspondientes a agosto y septiembre aún no fueron depositados.

    El problema no se limita al distrito: consejos escolares de toda la provincia reportan las mismas dificultades. Legisladores y comunidades educativas expresaron públicamente su preocupación por los recortes presupuestarios que afectan la infraestructura escolar, las condiciones laborales docentes y áreas sensibles como la educación especial.

    La diputada provincial María Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) denunció que el gobierno de Axel Kicillof redujo en un 50% los fondos del Fondo Compensador, recurso clave que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) transfiere mensualmente a los consejos escolares.

    Malaisi explicó que esta situación responde a la caída de la recaudación y a la falta de tratamiento del Presupuesto 2025, lo que impide actualizar las partidas. “Kicillof tiene la responsabilidad de garantizar que los diputados podamos tratar el presupuesto. Hay un claro interés de no tenerlo”, señaló la legisladora.

    Cabe recordar que la provincia cuenta con dos circuitos de financiamiento educativo: el Fondo de Financiamiento Educativo nacional, destinado a obras de gran escala, y el Fondo Compensador provincial, que se usa para reparaciones diarias, compra de insumos, mantenimiento y alimentación escolar. El recorte de este último afecta directamente el funcionamiento diario de las escuelas.

