La Banda de la 15 se presenta en Ritmo Club Resto Bar: juventud, talento y una energía que contagia

La Banda de la 15: nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15.

Este viernes, a las 21:30, el escenario de Ritmo Club Resto Bar (avenida Alsina 950) se llenará de música y entusiasmo con la presentación de La Banda de la 15 , una agrupación pergaminense cargada de ritmo, frescura y buenas canciones.

Nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15 , la banda logró lo que pocos imaginaban: trascender los límites del aula y convertirse en una propuesta musical convocante. Sus integrantes, impulsados por la pasión y el compromiso, fueron consolidando una identidad sonora que combina talento joven con la experiencia de músicos ya curtidos en los escenarios.

Al frente del grupo se encuentra Hernán Digilio , reconocido por su paso por “On The Rocks” y “Hecho en Camboya” , quien lidera una formación de once músicos. El formato acústico, cálido y dinámico, incluye guitarra, cajón peruano, teclado, cello y una variedad de instrumentos de percusión, logrando una sonoridad rica y envolvente.

El repertorio abarca versiones de artistas como No Te Va Gustar, Mon Laferte, Fito Páez y Bersuit Vergarabat , entre otros, con arreglos propios y una impronta que combina respeto por las obras originales con una energía renovada.

Consultado por el show en Ritmo Club, Digilio consideró “un éxito inesperado lo que está pasando con La Banda de la 15” y agregó: “Salimos al ruedo sin mayores pretensiones que tocar la música que nos gusta pero el devenir de las presentaciones y la cantidad de gente que nos está acompañando nos está exigiendo un compromiso mayor y nos ha puesto en la convicción de que llegamos para quedarnos”.

Las entradas anticipadas, con un valor de $5000, pueden adquirirse mediante el alias ENTRADAS.RITMO.CLUB, mientras que las reservas se realizan al 2477-318000.