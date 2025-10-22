miércoles 22 de octubre de 2025
    • Allanaron un pabellón de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás por una causa de estafa

    Agentes de la DDI requisaron el Pabellón 9 de la cárcel de San Nicolás. Secuestraron dos celulares vinculados a una investigación por presunta estafa.

    22 de octubre de 2025 - 18:00
    Encuentran dos telefonos en allanamiento en la Unidad Penal 3 de San Nicolás

    Encuentran dos telefonos en allanamiento en la Unidad Penal 3 de San Nicolás

    Diario El Norte

    Un operativo judicial se llevó a cabo este miércoles al mediodía en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás, donde efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) allanaron el Pabellón 9 del establecimiento carcelario.

    La medida fue dispuesta por la Justicia en el marco de una investigación por presunta estafa, iniciada tras la detección de maniobras delictivas que podrían haberse realizado desde el interior del penal.

    Positivo allanamiento, encontrando dos teléfonos de un interno de Baradero

    Durante la requisa, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si fueron utilizados en la comisión de los hechos investigados.

    De acuerdo con información extraoficial, los dispositivos pertenecerían a un interno oriundo de Baradero, actualmente procesado por abuso sexual agravado por el vínculo.

    Las actuaciones continúan bajo la órbita de la autoridad judicial interviniente, mientras se analizan los elementos incautados y su posible conexión con las maniobras de estafa.

