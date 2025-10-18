sábado 18 de octubre de 2025
    • Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

    Los equipos nicoleños tuvieron una gran jornada en el Torneo Pre Federal. Triunfos de Regatas, que sigue invicto, Belgrano y Somisa, apuntando al ascenso.

    18 de octubre de 2025 - 12:25
    Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

    Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

    Deportes Hoy

    El básquet nicoleño volvió a ser protagonista en el Torneo Pre Federal Bonaerense, donde tres de los equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás sumaron victorias importantes en la recta final del certamen, y en pelea de los boletos hacia el próximo Torneo Federal.

    Argentino tendrá un exigente partido este viernes en el estadio Socios Fundadores.

    Argentino recibe al puntero Somisa por el Pre Federal de básquetbol

    Por la novena fecha del Grupo D, Regatas se impuso en “La Ribera” ante Atenas de La Plata por 73 a 55, asegurando el primer puesto de la zona y quedando a un paso del Final Four. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Pablo Dastugue extendió su invicto y se consolida como uno de los grandes candidatos al título. Las figuras fueron Levato (19 puntos), Ingrata (15) y Repetti (10).

    En el Grupo B, Belgrano y Somisa siguen bien arriba en la tabla

    En tanto, Belgrano superó en el “Fortunato Bonelli” a Colón de Chivilcoy por 78 a 72, en un duelo clave por la punta del Grupo B. Con 20 puntos de Lallana, 14 de Alimena y 11 de Núñez, el equipo de Lucas Mazzoni se mantiene en carrera por el ascenso directo.

    Por su parte, Somisa logró un valioso triunfo como visitante ante Argentino de Pergamino por 74 a 62, con actuaciones destacadas de Cognigni (16), Romero (13 puntos y 13 rebotes) y Méndez (13). Los dirigidos por Diego Alba siguen invictos y lideran su grupo con paso firme.

    La nota negativa fue para La Emilia, que cayó 86 a 83 en suplementario ante Ciudad de Campana, quedando sin chances de acceder al repechaje. A pesar del gran desempeño de Valentini (26 puntos) y Voltatorni (20), el equipo pañero no logró sostener la ventaja.

    Con estos resultados, Regatas y Somisa ya tienen asegurado su lugar en la Liga Federal 2026, mientras que Belgrano busca sumarse en el tramo final.

    Temas
