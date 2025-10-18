Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal. Deportes Hoy

El básquet nicoleño volvió a ser protagonista en el Torneo Pre Federal Bonaerense, donde tres de los equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás sumaron victorias importantes en la recta final del certamen, y en pelea de los boletos hacia el próximo Torneo Federal.

Por la novena fecha del Grupo D, Regatas se impuso en “La Ribera” ante Atenas de La Plata por 73 a 55, asegurando el primer puesto de la zona y quedando a un paso del Final Four. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Pablo Dastugue extendió su invicto y se consolida como uno de los grandes candidatos al título. Las figuras fueron Levato (19 puntos), Ingrata (15) y Repetti (10).

En el Grupo B, Belgrano y Somisa siguen bien arriba en la tabla En tanto, Belgrano superó en el “Fortunato Bonelli” a Colón de Chivilcoy por 78 a 72, en un duelo clave por la punta del Grupo B. Con 20 puntos de Lallana, 14 de Alimena y 11 de Núñez, el equipo de Lucas Mazzoni se mantiene en carrera por el ascenso directo.

Por su parte, Somisa logró un valioso triunfo como visitante ante Argentino de Pergamino por 74 a 62, con actuaciones destacadas de Cognigni (16), Romero (13 puntos y 13 rebotes) y Méndez (13). Los dirigidos por Diego Alba siguen invictos y lideran su grupo con paso firme.

La nota negativa fue para La Emilia, que cayó 86 a 83 en suplementario ante Ciudad de Campana, quedando sin chances de acceder al repechaje. A pesar del gran desempeño de Valentini (26 puntos) y Voltatorni (20), el equipo pañero no logró sostener la ventaja. Con estos resultados, Regatas y Somisa ya tienen asegurado su lugar en la Liga Federal 2026, mientras que Belgrano busca sumarse en el tramo final.

