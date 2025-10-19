domingo 19 de octubre de 2025
    • San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    Efectivos de San Nicolás detuvieron a seis personas en allanamientos tras una denuncia por Amenazas. Secuestraron armas, cocaína, marihuana y dinero.

    19 de octubre de 2025 - 11:00
    Seis aprehendidos tras dos allanamientos por denuncia de amenaza en San Nicolás.

    Diario El Norte

    En el marco de una investigación por amenazas agravadas, personal policial de San Nicolás detuvo a seis personas durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad, a raíz de la denuncia de una mujer que fue amenazada con arma de fuego por dos hombres con quienes mantenía conflictos previos.

    A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores del hecho y solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento y detención, emitidas por el Juzgado de Garantías N.º 1.

    Los procedimientos fueron coordinados por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, con apoyo del Comando de Patrullas y la Unidad de Prevención de Policía Local.

    Positivo ambos allanamientos, con seis detenidos

    En el primer allanamiento, realizado en una vivienda ubicada en calle Firpo al 1600, la policía secuestró una escopeta tumbera, un cartucho calibre 12, una cuchilla de fabricación casera, una caja de balines, un aire comprimido calibre 5.5, dos teléfonos celulares, un bastón metálico, 215 gramos de cocaína, 8 gramos de marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión y $127.000 en efectivo. En el lugar fueron aprehendidos una mujer de 34 años y cuatro hombres de 27, 18, 23 y 20 años.

    En tanto, en un segundo allanamiento concretado en Hipólito Yrigoyen al 300, se detuvo a un hombre de 30 años.

    Todos los implicados quedaron a disposición de la UFI N.º 13, que ordenó su notificación por amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de uso prohibido y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

