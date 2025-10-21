Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

Se muda la edicion 2025 de la Fiesta de Halloween en San Nicolás al Empedrado de la Costanera LaOpinion

La Municipalidad de San Nicolás confirmó una nueva edición de los festejos de Halloween, que este año se trasladará al Empedrado de la Costanera, dejando atrás el tradicional escenario del Monte de Eucaliptus, en un anuncio realizado a través de un video publicado en las redes oficiales del municipio.

En el mismo, se puede ver al aterrador payaso “It” fue el protagonista del adelanto, anticipando una propuesta renovada, interactiva y llena de sorpresas. También se presentó una de las principales atracciones de esta edición: el “circo encantado”, una experiencia inmersiva que promete combinar misterio, arte y entretenimiento para toda la familia.

El clásico ofrecimiento de la fiesta de disfraces en la ciudad Como cada año, la ciudad se prepara para vivir una gran celebración familiar, con música en vivo, food trucks, espacios gastronómicos y el clásico concurso de disfraces, que convoca a vecinos de todas las edades.

En las ediciones anteriores, los asistentes disfrutaron de barras de tragos, maquillaje artístico infantil y ambientaciones temáticas, convirtiendo a Halloween en uno de los eventos más esperados del calendario local.

Con su nueva locación sobre la Costanera, el evento buscará ofrecer un entorno más amplio, seguro y escénico, potenciando el paisaje ribereño y consolidando a San Nicolás como un referente regional en celebraciones urbanas. Próximamente, el municipio anunciará la fecha y programación completa del evento en sus redes oficiales.

Compartí esta nota en redes sociales:





