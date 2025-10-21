miércoles 22 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

    La fiesta más esperada del año en San Nicolás cambia de escenario: se realizará en el Empedrado con un “circo encantado”, música y concurso de disfraces.

    21 de octubre de 2025 - 22:45
    Se muda la edicion 2025 de la Fiesta de Halloween en San Nicolás al Empedrado de la Costanera

    Se muda la edicion 2025 de la Fiesta de Halloween en San Nicolás al Empedrado de la Costanera

    LaOpinion

    La Municipalidad de San Nicolás confirmó una nueva edición de los festejos de Halloween, que este año se trasladará al Empedrado de la Costanera, dejando atrás el tradicional escenario del Monte de Eucaliptus, en un anuncio realizado a través de un video publicado en las redes oficiales del municipio.

    Lee además
    Docentes de la UTN San Nicolás se suman al paro nacional de 48 horas por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

    Docentes de UTN San Nicolás inician paro nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario
    Iniciarán nuevas obras esta semana en el centro de San Nicolás

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    En el mismo, se puede ver al aterrador payaso “It” fue el protagonista del adelanto, anticipando una propuesta renovada, interactiva y llena de sorpresas. También se presentó una de las principales atracciones de esta edición: el “circo encantado”, una experiencia inmersiva que promete combinar misterio, arte y entretenimiento para toda la familia.

    El clásico ofrecimiento de la fiesta de disfraces en la ciudad

    Como cada año, la ciudad se prepara para vivir una gran celebración familiar, con música en vivo, food trucks, espacios gastronómicos y el clásico concurso de disfraces, que convoca a vecinos de todas las edades.

    En las ediciones anteriores, los asistentes disfrutaron de barras de tragos, maquillaje artístico infantil y ambientaciones temáticas, convirtiendo a Halloween en uno de los eventos más esperados del calendario local.

    Con su nueva locación sobre la Costanera, el evento buscará ofrecer un entorno más amplio, seguro y escénico, potenciando el paisaje ribereño y consolidando a San Nicolás como un referente regional en celebraciones urbanas.

    Próximamente, el municipio anunciará la fecha y programación completa del evento en sus redes oficiales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Docentes de UTN San Nicolás inician paro nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre

    San Nicolás afectado por el recorte del Fondo Compensador provincial para el mantenimiento escolar

    San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    Policía de San Nicolás recupera elementos robados tras un allanamiento en B° Villa Campi

    Campaña de donación de sangre en San Nicolás organizada por el Instituto Dámaso Valdés para el Hospital

    La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con una edición histórica y un line-up explosivo

    San Nicolás avanza con el nuevo Parque Somisa: juegos, deporte y espacios verdes para todos

    La Maratón 10K Ternium en San Nicolás invita a sumarse al recorrido 3K Recreativo solidario

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Julia Riera dio vuelta su partido de primera ronda frente a una ex Top 40 del mundo.

    Julia Riera remontó un partidazo y se metió en octavos en Florianópolis

    Por Fernando Bongiovanni
    Se muda la edicion 2025 de la Fiesta de Halloween en San Nicolás al Empedrado de la Costanera

    Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

    Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

    Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Escuelas Secundarias: Orientación Vocacional gratuita

    Escuelas Secundarias: Orientación Vocacional gratuita