sábado 18 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Policía de San Nicolás recupera elementos robados tras un allanamiento en B° Villa Campi

    Efectivos de San Nicolás halló televisores, celulares y electrodomésticos robados en un operativo en Villa Campi, los cuales fueron restituidos a la víctima.

    18 de octubre de 2025 - 11:05
    Encuentran objetos robados en un allanamiento en Villa Campi, de San Nicolas

    Encuentran objetos robados en un allanamiento en Villa Campi, de San Nicolas

    Diario El Norte

    Personal del Destacamento La Emilia, junto con efectivos del Destacamento Coviccos San Nicolás, logró recuperar una importante cantidad de elementos robados tras un allanamiento en una vivienda de Villa Campi. El operativo se realizó en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado miércoles en una casa de Combate de San Lorenzo al 300.

    Lee además
    En San Nicolás, el Instituto Dámaso Valdes y el Hospital San Felipe convocan a una donación de sangre.

    Campaña de donación de sangre en San Nicolás organizada por el Instituto Dámaso Valdés para el Hospital
    Llega en Noviembre la Fiesta de Disfraces al Autódromo de San Nicolás

    La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con una edición histórica y un line-up explosivo

    La víctima, una mujer, había denunciado que desconocidos ingresaron a su domicilio y sustrajeron electrodomésticos, vestimenta y objetos personales. A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, la policía identificó al presunto autor del hecho.

    Autorizado el allanamiento, recuperaron todos los objetos de la víctima

    Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 300, autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Durante el registro, los agentes secuestraron dos televisores (TCL de 43” y Noblex de 32”), una PlayStation 3 con dos joystick, una campera negra inflable, una batidora Philips, un secador de pelo, una plancha Gamma, una cartera negra, elementos de higiene personal, cargadores, un juego de sábanas, dos teléfonos celulares (Samsung Galaxy A03 Core y Motorola Moto G13), handys Vertex Standard VX-80 con cargador y una motocicleta 110 con motor Guerrero.

    La víctima reconoció todos los bienes como propios, por lo que, por disposición de la UFI N.º 13, los objetos fueron restituidos a la damnificada. La investigación continúa para dar con los autores materiales del robo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Campaña de donación de sangre en San Nicolás organizada por el Instituto Dámaso Valdés para el Hospital

    La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con una edición histórica y un line-up explosivo

    San Nicolás avanza con el nuevo Parque Somisa: juegos, deporte y espacios verdes para todos

    La Maratón 10K Ternium en San Nicolás invita a sumarse al recorrido 3K Recreativo solidario

    San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local

    San Nicolás: a un año del crimen del niño Noah Romero, su familia marchó y volvió a pedir justicia

    San Nicolás: llega la Colonia de Robótica para niños en el Club La Emilia este sábado

    San Nicolás: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma en un allanamiento por robo

    San Nicolás: lanzan la 4ª edición de "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables

    San Nicolás: cuatro detenidos con drogas en un operativo sobre la Ruta Nacional 9

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

    Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la autopista la obra se extenderá durante los próximos días hasta alcanzar la nivelación definitiva del terraplén y su compactación final, etapa previa a las tareas de perfilado y reacondicionamiento de banquinas.

    Reacondicionan los terraplenes de la autopista de la ruta 8 cerca de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

    Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

    Los padres de Catalina Maglio: Ángeles Del Valle y Javier Maglio en declaraciones para el video institucional del Hospital Garrahan.

    Alivio de los padres de Catalina Maglio porque la niña salió de terapia intensiva

    Sábado 18 de octubre - Versión PDF

    Rafael Restaino construye relatos que oscilan entre la ternura y la sátira política.
    Cultura

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino