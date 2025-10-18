Policía de San Nicolás recupera elementos robados tras un allanamiento en B° Villa Campi

Encuentran objetos robados en un allanamiento en Villa Campi, de San Nicolas Diario El Norte

Personal del Destacamento La Emilia, junto con efectivos del Destacamento Coviccos San Nicolás, logró recuperar una importante cantidad de elementos robados tras un allanamiento en una vivienda de Villa Campi. El operativo se realizó en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado miércoles en una casa de Combate de San Lorenzo al 300.

La víctima, una mujer, había denunciado que desconocidos ingresaron a su domicilio y sustrajeron electrodomésticos, vestimenta y objetos personales. A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, la policía identificó al presunto autor del hecho.

Autorizado el allanamiento, recuperaron todos los objetos de la víctima Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 300, autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Durante el registro, los agentes secuestraron dos televisores (TCL de 43” y Noblex de 32”), una PlayStation 3 con dos joystick, una campera negra inflable, una batidora Philips, un secador de pelo, una plancha Gamma, una cartera negra, elementos de higiene personal, cargadores, un juego de sábanas, dos teléfonos celulares (Samsung Galaxy A03 Core y Motorola Moto G13), handys Vertex Standard VX-80 con cargador y una motocicleta 110 con motor Guerrero.

La víctima reconoció todos los bienes como propios, por lo que, por disposición de la UFI N.º 13, los objetos fueron restituidos a la damnificada. La investigación continúa para dar con los autores materiales del robo.

Compartí esta nota en redes sociales:





