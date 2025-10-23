jueves 23 de octubre de 2025
    • Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un nuevo ranking internacional

    La lista corresponde a la especialidad de "chuletas empanizadas" y subrayaron que se trata de platos "humildes pero deliciosos".

    23 de octubre de 2025 - 11:06
    Un ranking de Taste Atlas destacó a dos clásicos de la cocina argentina entre las mejores chuletas empanizadas del mundo.

    Un ranking de Taste Atlas destacó a dos clásicos de la cocina argentina entre las mejores "chuletas empanizadas del mundo".

    SHUTTER.
    La milanesa en su forma clásica y la versión napolitana lograron posicionarse en este prestigioso ranking de gastronomía mundial gracias a su popularidad, historia y calidad reconocida internacionalmente.

    La milanesa en su forma clásica y la versión napolitana lograron posicionarse en este prestigioso ranking de gastronomía mundial gracias a su popularidad, historia y calidad reconocida internacionalmente.

    GOURMET.

    Dos platos argentinos clásicos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking elaborado por Taste Atlas. La lista corresponde a la especialidad de "chuletas empanizadas". Las dos opciones destacadas corresponden a la milanesa tradicional y la napolitana". La primer receta ocupa el tercer puesto, mientras la segunda versión se sitúa en la sexta posición.

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche
    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    El informe describe las chuletas empanizadas como “finas lonchas de carne, pescado o verduras rebozadas en pan rallado (y a menudo con harina y huevo batido) antes de freírlas u hornearlas”.

    Esta técnica culinaria constituye la base de platos emblemáticos como el bife a la parmesana, el tonkatsu japonés y el escalope austriaco o alemán, todos ellos reconocidos por su popularidad y variantes regionales.

    La milanesa clásica y la napolitana, entre los 10 mejores platos del mundo

    En el caso de la milanesa clásica, fue descripta como “una comida humilde pero deliciosa" basada en una "rebanada empanizada de carne de primera calidad que se fríe en aceite caliente y se enrosca mientras se cocina" debido a los cortes de carne que tienen "menos grasa y tendones que otros cortes”.

    Además, los autores del ranking subrayaron que esta receta es considerada por muchos como el plato nacional no oficial argentino, ya que su preparación casera es vista como la versión más auténtica, aunque se encuentra en numerosos restaurantes.

    Según Taste Atlas, “para una experiencia sencilla, basta con exprimirle un poco de jugo de limón, pero a menudo se sirve con puré de papas cremoso o papas fritas, mientras que una de las variedades más populares se llama ‘a caballo’, donde se coloca un huevo frito sobre la carne”.

    Respecto a la napolitana, el informe la describe como “un filete de milanesa empanizado, frito y cubierto con una loncha de jamón, salsa de tomate picante y lonchas gruesas de mozzarella, que se derriten en el asador", además de destacar que se sirve con papas fritas.

    El raking de Taste Atlas

    El ranking de Taste Atlas sitúa al filete a la parmesana de Brasil en el primer lugar, seguido por el tonkatsu de Japón. Tras la milanesa argentina, completan el top 10 el pollo Kyiv de Ucrania, el katsu karē japonés, la milanesa napolitana, el escalope vienés de ternera y de cerdo de Austria, el tori katsu japonés y el cordon bleu suizo.

    Fuente: Ámbito.

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    Se lanza el primer ají molido coreano hecho en Argentina en medio del boom gastronómico

    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general

    Pergamino: operativo integral para limpieza, bacheo y mejoras en general
    La gallinita, la popular golosina surgida de Alta Gracia, Córdoba.
    Tendencias

    La Anmat prohibió la elaboración y venta de La gallinita, la popular golosina

    Manuale d’amore, una comedia romántica compuesta por tres episodios.
    Cultura

    Cine italiano en pantalla grande en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: cinco ciudades, cinco historias

    La Banda de la 15: nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15.
    Cultura y espectáculo

    La Banda de la 15 se presenta en Ritmo Club Resto Bar: juventud, talento y una energía que contagia

    San Pedro: La Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

    San Pedro: la Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron