El 7 de septiembre en Pergamino votamos personas, no partidos. La apatía es funcional a los peores.

El poder está en las personas; porque aunque no parezca, los partidos políticos no están cuando pasa algo en Pergamino , son las personas que nosotros conocemos, las que podemos tocárles el timbre o mandarles un mensaje de WhatsApp . Las que eventualmente sabemos como viven, de que viven.

Las últimas elecciones en Argentina lo dejaron en claro: los partidos políticos ya no movilizan como antes. Las grandes estructuras partidarias han perdido gravitación, y hoy son las personas quienes encarnan los cambios reales.

El votante ya no vota colores ni sellos partidarios, vota rostros, historias, trayectorias . Y eso, en una ciudad como Pergamino , es más importante que nunca.

El próximo 7 de septiembre elegimos concejales. Y aunque muchos aún no lo hayan notado, ese día se define buena parte del futuro inmediato de nuestra ciudad. Porque los concejales votan presupuestos, aprueban proyectos, piden informes, controlan al Ejecutivo y —sobre todo— nos representan o no nos representan .

Por eso, revisar con atención las listas locales es fundamental. Hay que mirar quiénes son, qué hicieron, si conocen Pergamino, si tienen compromiso, si han trabajado en el sector público o privado, si entienden las problemáticas reales de la ciudad. No es un trámite. Es una decisión que nos afecta todos los días.

La apatía es el peor enemigo

Hay una trampa sutil y peligrosa en tiempos de crisis: la apatía. El “todos son iguales”, el “no me interesa”, el “que se arreglen”. Pero esa actitud tiene consecuencias: si no votamos, otros deciden por nosotros. Y luego vendrán la queja, la bronca, la desilusión.

La apatía es funcional a los peores. Existe el riesgo de que gane la boleta y no la persona si la mayoría se queda en casa. Por eso, el voto informado y comprometido no es un lujo: es un deber ciudadano.

Revisar, preguntar, decidir

Esta campaña no tiene que ser un desfile de slogans vacíos ni de figuras importadas que no conocen la ciudad. Tiene que ser una campaña de conocimiento ciudadano. ¿Quiénes son los candidatos a concejales en cada lista? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hicieron por Pergamino? ¿A quién responden? ¿Qué piensan?

Preguntar no es molestar. Es ejercer un derecho.

No votemos a ciegas. No dejemos que otros elijan por nosotros.

Pergamino necesita representación real. Necesita voces que defiendan su identidad, sus necesidades, sus urgencias. El 7 de septiembre no votamos ideologías abstractas, votamos personas concretas que van a tomar decisiones reales todos los días durante cuatro años. Y si luego sentimos que la política no nos representa, al menos sabremos que lo intentamos. Que buscamos, preguntamos, elegimos. Que no fuimos indiferentes.

Donde votar