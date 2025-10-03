Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

Desde este viernes, Cinema Pergamino vuelve a formar parte de la Fiesta del Cine , una iniciativa nacional impulsada por la industria cinematográfica argentina que busca acercar el séptimo arte a todos los públicos. El evento se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, y ofrecerá entradas a un valor promocional de tan solo 4 mil pesos, aplicable a todas las funciones en formatos 2D y 3D.

Bajo el lema “El cine está de fiesta, del 3 al 8 de octubre. Precios imperdibles en todas las funciones”, esta celebración representa una excelente oportunidad para que los amantes del cine disfruten de los títulos más populares del momento a un costo accesible.

En el caso de Cinema Pergamino , la programación será acotada, con un total de seis películas diarias, cuidadosamente seleccionadas para ofrecer lo mejor del cine nacional e internacional. Entre los estrenos destacados que se podrán ver durante esta edición se encuentran: Homo Argentum, El Conjuro 4, La hora de la desaparición, Avatar 2: El camino del agua, Mascotas al rescate y Pitufos .

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en la boletería del cine, ubicado en el corazón del Complejo LA OPINION Plaza, en la tradicional esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás.

La Fiesta del Cine no solo es una oportunidad para volver a disfrutar de la magia de la pantalla grande, sino también una invitación a compartir la experiencia cinematográfica en comunidad, con precios accesibles y una cartelera variada pensada para todas las edades.

Cinema Pergamino

Inauguradas el 14 de septiembre de 2000 como parte del moderno Complejo LA OPINION Plaza, las salas de Cinema Pergamino están equipadas con tecnología de última generación para ofrecer la mejor experiencia. Las salas Roja y Amarilla cuentan con sistemas de proyección en 2D y 3D de alta definición, sonido Dolby Digital y butacas cómodas, todo pensado para que los espectadores vivan una experiencia cinematográfica de nivel internacional, comparable con las mejores salas del país.

Además de disfrutar de una buena película, los asistentes podrán saborear exquisitas especialidades gastronómicas en los locales Buona Pizza y Barbacoa, ubicados en el Patio de Comidas del Complejo. Un complemento perfecto para quienes desean disfrutar de una experiencia completa, con lo mejor del cine y la gastronomía en un solo lugar.

Las mejores películas y la posibilidad de disfrutar de un plan diferente con amigos y familia.