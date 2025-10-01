miércoles 01 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Bailes de antaño: música, danza y nostalgia en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino

    El evento contará con la participación estelar de las cantantes Mónica Rodríguez y Betty Ponce, y bailarines del Estudio de Danzas Carina Fajar.

    1 de octubre de 2025 - 13:35
    Bailes de antaño en el Centro de Jubilados y Pensionados. Los organizadores invitan a los asistentes a vestirse en blanco y negro.

    Este sábado, el corazón del ritmo y la tradición late fuerte en Pergamino. A partir de las 18.30, el Centro de Jubilados y Pensionados (25 de Mayo 844) se convertirá en el escenario de una jornada especial donde la música y la danza serán protagonistas. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a vecinos y visitantes de todas las edades que quieran disfrutar de una tarde distinta, cargada de emociones, recuerdos y alegría compartida.

    Bailes de antaño: un repertorio para rememorar viejos tiempos

    El evento contará con la participación estelar de las cantantes Mónica Rodríguez y Betty Ponce, quienes pondrán su voz al servicio de un repertorio variado, que promete hacer vibrar a los presentes con clásicos de todos los tiempos. Canciones que evocan épocas doradas y que siguen vigentes en la memoria colectiva serán el telón de fondo para que los cuerpos se muevan al compás del sentir popular.

    A su vez, los talentosos bailarines del Estudio de Danzas Carina Fajar desplegarán su arte sobre el escenario, sumando color, movimiento y pasión a una tarde que se perfila inolvidable.

    Como detalle distintivo, los organizadores invitan a los asistentes a vestirse en blanco y negro, un guiño estético que remite a las épocas de oro del tango, el bolero y los bailes de salón. Una propuesta con sabor a antaño que, sin embargo, se mantiene tan viva como siempre, atravesando generaciones gracias a la fuerza de la música y el baile.

