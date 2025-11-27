jueves 27 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Dúo Canto vuelve a los escenarios con una noche cargada de emoción en Florentino Teatro Bar

    Hugo Ramallo y Mario Lanzillotta (Dúo Canto) se presentan este sábado a las 21:30 en Florentino Teatro Bar, acompañados por destacados artistas invitados.

    27 de noviembre de 2025 - 17:42
    Dúo Canto: Mario Lanzillotta y Hugo Ramallo se reencuentran con su público este sábado en Florentino Teatro Bar.

    Dúo Canto: Mario Lanzillotta y Hugo Ramallo se reencuentran con su público este sábado en Florentino Teatro Bar.

    DUO CANTO
    La cita será este sábado a las 21:30, en una noche en la que seguramente abundará emoción, grandes interpretaciones y ese sello personal que convirtió al dúo en un referente dentro de la música local.

    Para esta presentación especial, los músicos estarán acompañados por invitados de lujo: la reconocida cantante Cora Tulliani, el talentoso guitarrista Joaquín Medrán y el cantante e instrumentista Bernardo Ramallo, quienes sumarán su impronta a un repertorio cuidadosamente elegido para la ocasión.

    Las reservas pueden gestionarse a través de WhatsApp al 2477 554459, y la entrada, con un valor de $8.000, podrá abonarse directamente en la sala.

    El origen del Dúo Canto

    Mario Lanzillotta y Hugo Ramallo se conocen desde la infancia, cuando compartían tardes de deporte y camaradería en el Club Sports de Pergamino. Allí, entre pelotas y juegos, comenzó a forjarse una amistad que con los años daría paso a un profundo lazo musical. Mientras tanto, cada uno empezaba a explorar sus inquietudes artísticas, siguiendo caminos distintos que, tarde o temprano, terminarían por encontrarse.

    Mario dio sus primeros pasos sobre los escenarios como bailarín y cantante en los actos escolares. Pronto, su talento llamó la atención del recordado Perico de la Costa, quien lo acompañó y alentó a participar en competencias locales y de otras ciudades. Su vínculo con el folklore se afianzó al integrarse a Los Montoneros, junto a Batik Valladares y Mario Córdoba, con quienes recorrió peñas y escenarios regionales. Tras un período como solista, volvió a los grupos musicales al formar parte de Las Voces de Nor Pampa, agrupación de gran recorrido, junto a su hermano Miguel Ángel, Raúl Basanta y Horacio Sarlenga.

    Más adelante, conformó el Dúo Cantares con su hermano menor, “Pupa”, con quien participó en diversos festivales. Ese camino, construido paso a paso, lo llevó finalmente a unirse con Hugo Ramallo para dar vida al actual Dúo Canto.

    Hugo, por su parte, inició su historia musical al lado de su amigo Oscar Caracciolo, hijo del famoso Mongo, quien les enseñó el arte de cantar a dos voces. Su presencia era habitual en los actos de la Escuela Nº 1, donde cursó la primaria, y más tarde en la vieja Escuela Normal de Uriburu y 9 de Julio, donde estudiaba magisterio y compartía escenarios con su amigo Pichón Colabella. También integró el grupo Los Arrieros de Amaicha, bajo la guía de la recordada profesora de música Kela Pomar.

    Como solista obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos el premio del certamen “Paso del Salado” en Santo Tomé, además de los concursos de General Pinto, Wheelwright, Guerrico y otros. Junto a su esposa, Hemilse, formó el dúo Olga y Hugo, de gran actividad en Pergamino y la zona. Más tarde, junto a su amigo Angel Concilio, creó el primer Dúo Canto. Tras el fallecimiento de Concilio y un tiempo de silencio artístico, Hugo retomó el proyecto junto a Mario, manteniendo el nombre por el generoso aval de su antiguo compañero.

    Desde entonces, Mario y Hugo han recorrido numerosos festivales y escenarios, cosechando importantes premios y consolidándose como una dupla reconocida por su calidad interpretativa y su profundo amor por la música popular argentina.

