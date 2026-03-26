Dragado del puerto de San Pedro: lanzan licitación clave para sostener la operatividad

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario.

El Consorcio de Gestión del Puerto de la ciudad de San Pedro oficializó el llamado a licitación para el dragado de mantenimiento del vaso portuario, una obra clave para garantizar la operatividad de la terminal. La iniciativa apunta a sostener la profundidad necesaria ante el avance constante de la sedimentación.

El proceso fue formalizado a través de la Licitación Pública Nº 01/2026, bajo el expediente 020/2026-CGPSP, y contempla un plazo de ejecución de 365 días. La convocatoria está abierta a todas las empresas del sector interesadas en participar de los trabajos de mantenimiento.

Según el cronograma oficial, la venta de pliegos estará disponible hasta el 10 de abril, mientras que la recepción de ofertas se extenderá hasta el 22 de abril a las 10:30 horas. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00 en la sede administrativa del Consorcio, ubicada en el kilómetro 0 de la Ruta 191.

Desde el Consorcio explicaron que el dragado es una tarea habitual y necesaria para evitar inconvenientes en la operatoria del puerto. El presidente del organismo, Carlos Casini, destacó que se trata de un proceso que se realiza de manera periódica y planificada.

De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que será necesario extraer entre 100 mil y 150 mil metros cúbicos de sedimentos para alcanzar el nivel óptimo. La sedimentación, señalaron, es un fenómeno constante que obliga a mantener controles y trabajos regulares.

Costos millonarios y desafío financiero para el puerto

El dragado representa el principal desafío económico para la administración portuaria. Según precisó Casini, la obra tiene un costo superior al millón de dólares, aunque el monto final dependerá de las ofertas que presenten las empresas.

En ese sentido, el titular del Consorcio advirtió que gran parte de los ingresos del puerto se destinan a estas tareas, lo que limita la posibilidad de encarar otras inversiones. No obstante, remarcó que se busca evitar el endeudamiento, aunque no se descartan alternativas de financiamiento.

La licitación apunta a garantizar la previsibilidad de la vía navegable, un aspecto central para sostener la competitividad del puerto en el esquema de exportaciones e importaciones de la región.