lunes 26 de enero de 2026
    • Douglas puso en marcha la pretemporada rumbo al Torneo Federal A

    En la mañana de hoy, Douglas comenzó con los entrenamientos. Lo hizo con la presencia del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas y de 24 jugadores.

    26 de enero de 2026 - 14:03
    Con 24 jugadores, el plantel de Douglas Haig comenzó, este lunes por la mañana, la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2026.

    LUCIA ARMANINO
    El director técnico Sebastián Cejas encabezó el primer entrenamiento que se llevó en el Morumbí.&nbsp;

    Con 24 jugadores, el plantel de Douglas Haig comenzó, este lunes por la mañana, la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2026. Después de la presentación a los jugadores por parte de la CD, encabezada por su presidente, Pablo Céccoli, y luego del DT, Sebastián Cejas, arrancaron los trabajos en el “Morumbí”.

    Bajo el mando del nuevo preparado físico, José Luis Campofiloni, y los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, el grupo efectuó tareas aeróbicas en el terreno de juego de mediana intensidad.

    A lo largo de esta semana los entrenamientos comenzarán a las 8:30 y a partir de la semana que viene habrá trabajos en doble turno.

    Todas las novedades del plantel

    Pensando en el inicio del próximo Torneo Federal A, en el receso se produjeron varias novedades. En cuanto a las renovaciones, las salientes fueron las del marcador central Agustín Pezzi y la del mediocampista central Brian Meza.

    Las bajas

    Los jugadores que dejaron el plantel son: Ezequiel Bacher (Comunicaciones), Nicolás Bazzana, Gonzalo Baglivo (Colegiales), Santiago Gutiérrez (Alvarado), Bruno Bianchi, Muriel Orlando (Villa Belgrano de Junín), Emiliano Bogado, Rodrigo Caballuci y Juan Ignacio Carrera (Teodelina FC, Liga Venadense).

    Las incorporaciones de Douglas Haig

    Los jugadores que firmaron contrato y ya iniciaron la pretemporada son: Facundo Perrone (Juventud Antoniana), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria).
    Además llegó el juvenil Simón Fiorito, proveniente de Racing de Pergamino y que tuvo paso por Riestra. También acordó el arquero juvenil Bautista Lus quien llega de Sportivo Belgrano de Oliveros y formó parte de planteles de Rosario Central.

    Robertino Seratto arrancó la pretemporada

    También pusieron en marcha los trabajos tres jugadores que retornaron de sus respectivos préstamos y en los próximos días habrá más novedades en cuanto a su futuro.

    Uno de ellos es Robertino Seratto quien terminó su vínculo con Chaco For Ever y a falta de ofertas de Primera Nacional, arrancó la pretemporada en Douglas.

    Gastón Medina en 2025 vistió los colores de 9 de Julio de Arequito en la liga casildense, pero rescindió contrato con el rojinegro y firmó en Defensores de Villa Ramallo.

    Brian Beiro: finalizó su estadía en el mismo equipo que Medina pero concluyó su contrato con el “Milan de Pergamino” y no se le renovó. Seguirá su carrera en Huracán de Chabás, en idéntica liga.

    Negociaciones

    Actualmente la dirigencia está negociando con Lucas López. El marcador central de Villa Constitución, actualmente en el Floriana FC de la Primera División de Malta, ya arregló su desvinculación y debe firmar la rescisión del contrato. Tras ello viajará al país y firmará con Douglas, con quien ya existe acuerdo de palabra.

    Por el lado de Bruno Bianchi, el defensor seguirá sin ser tenido en cuenta por el DT, Sebastián Cejas, y por ese motivo interrumpirá el vínculo con la entidad de calle San Nicolás 44. Al oriundo de Conesa le resta un año más de contrato y está en tratativas para arreglar su salida.

    El delantero Fabricio González tiene un ofrecimiento de un club de Dubai. Sería un período de evaluación y saldría a préstamo.

    A prueba

    El jugador Ignacio Perussi tiene 20 años, proviene de las inferiores de Unión de Santa Fe y antes pasó por Rosario Central. Es mediocampista y será evaluado para la Primera local con chances de realizar la pretemporada con los mayores.

    Juveniles

    Ocho jugadores de divisiones inferiores se sumarán al plantel superior a efectuar la pretemporada. Siete de ellos lo harán a partir del 2 de febrero mientras que Franco Reta, con contrato profesional, lo hará desde el día 1 de febrero.

