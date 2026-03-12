Expoagro 2026: en San Nicolás se realizó el remate de hacienda más grande del mundo

El más grande del mundo, Expoagro tuvo un remate de hacienda que duró 14 horas y quedará en la historia.

El sector ganadero de Expoagro 2026 fue escenario de un hecho histórico para la actividad: en el predio ferial de San Nicolás se concretó el remate de hacienda más grande del mundo. La consignataria Colombo y Magliano comercializó 38.051 animales en una subasta que se extendió por más de catorce horas.

San Nicolás: Cattoni destacó el avance de SIDERSA + y afirmó que la planta será la más moderna del mundo

El martillo comenzó a sonar temprano en la jornada dentro del sector ganadero de la exposición y no se detuvo durante más de catorce horas. Cuando finalizó la subasta, Colombo y Magliano había alcanzado una cifra récord al vender 38.051 cabezas de hacienda en un solo día, superando su propia marca histórica.

El remate incluyó 414 lotes provenientes de 15 provincias argentinas. En total participaron 286 vendedores, 180 compradores y más de 60 representantes encargados de registrar en video la hacienda ofrecida durante la jornada.

La subasta estuvo a cargo de los martilleros Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán, y dejó un promedio general de 1.490.265 pesos por lote vendido.

Se superó el récord logrado en la Rural de Palermo

La marca alcanzada en Expoagro también superó el último gran hito de la consignataria. En la Exposición Rural de Palermo del año pasado, la firma había concretado el mayor remate de invernada de su historia hasta ese momento, con más de 36.500 cabezas vendidas en una sola jornada.

El nuevo registro consolida a Expoagro como uno de los principales escenarios para la actividad ganadera del país, donde productores, compradores y consignatarios encuentran un mercado dinámico y con fuerte participación federal.

Alta demanda y falta de hacienda impulsan los precios

Desde la firma consignataria explicaron que el volumen alcanzado responde también al contexto actual del negocio ganadero. Según señaló Leandro Illa, coordinador de Pampa Húmeda de la empresa, el sector atraviesa un momento positivo pero con escasez de stock.

De acuerdo con el especialista, los niveles de hacienda disponibles son bajos no solo en la Argentina sino también en otros países exportadores, lo que impacta en toda la cadena productiva, desde la cría hasta la recría y la faena.

En ese escenario, la demanda se mantiene firme. Los más de 38.000 animales ofrecidos se colocaron con rapidez, impulsados además por mejores condiciones climáticas en regiones del norte del país, donde las lluvias generaron más pasturas. Este factor, según los operadores del mercado, contribuyó a que los valores terminaran entre un 5% y un 10% por encima de los promedios habituales.