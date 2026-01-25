Douglas pone en marcha la pretemporada pensando en el próximo Torneo Federal A

En la jornada mañana, Douglas Haig pone en marcha oficialmente la pretemporada de cara al próximo Torneo Federal A de fútbol que comenzaría a mediados del mes de marzo. Franco Dezotti, integrante del cuerpo técnico del rojinegro, pasó por el programa Fuera de Página del canal de streaming de LA OPINION PLAY, y explicó los principales lineamientos de la pretemporada.

En primera medida Franco explicó que el trabajo se realizará mayormente en horario matutino, con algunas semanas de doble turno, teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de cuidar la recuperación de los jugadores.

“El lunes por la mañana nos presentamos temprano en el predio. Los jugadores llegarán a partir de las 7:00 y a las 8.30 arrancamos en el campo. Antes realizaremos evaluaciones médicas y testeos físicos para saber en qué condiciones llegan”, detalló.

Durante los primeros días se desarrollará un micro ciclo de adaptación, fundamental para preparar al plantel de cara a las cargas intensas que tendrá la pretemporada. La planificación definitiva dependerá del fixture, que aún no fue confirmado: “El trabajo siempre se planifica en función del día de competencia. Algunas semanas habrá más intensidad y en otras bajaremos las cargas. La idea es que en la pretemporada los jugadores que ingresan al plantel, o algunos que retornan a casa, que salieron de acá, puedan adaptarse lo más rápido posible al modelo de juego nuestro y que puedan entender desde lo que nosotros concebimos como fútbol en el terreno de juego. Así ellos se puedan sentir de la mejor manera también dentro”, señaló el oriundo de Roldán, provincia de Santa Fe.

La metodología del trabajo

En cuanto a la metodología, destacó el cambio que tuvo el fútbol moderno en la preparación física: “Hoy se trabaja de manera integral entre el preparador físico y el cuerpo técnico. Usamos mucho la pelota, pero siempre vinculada al modelo de juego. Buscamos que el jugador entienda el juego y pueda resolver situaciones reales de partido. Nuestra metodología se basa mucho en el trabajo con balón. Seguramente haremos algunas tareas más lineales o pasadas intermitentes, pero será lo menos. El mayor volumen va a ser con pelota y siempre relacionado con situaciones reales de juego”, explicó.

También destacó el cambio que experimentó el fútbol moderno en la conformación de los cuerpos técnicos: “gracias a Dios cambió el fútbol en ese aspecto, en cuanto a la preparación física hoy se trabaja mucho de manera íntegra; el entrenador físico y la dirección técnica. Eso está bueno. Entonces hoy los preparadores físicos necesitan entender el juego, porque muchas veces ellos también preparan tareas técnico-tácticas que tienen que ver con el modelo de juego del entrenador. Hoy es un cuerpo técnico integrado. No es solo el técnico y el preparador físico: están el médico, el nutricionista, el psicólogo, los que trabajan en el terreno de juego, utileros, todos trabajando en conjunto. Eso es un cambio muy positivo, porque las decisiones se toman entre varios y cada rol es fundamental”, afirmó. En ese sentido, subrayó la importancia del aspecto mental en el rendimiento: “Si una persona no está bien desde lo psicológico, por más que esté bien físicamente no va a rendir igual. Para nosotros es clave conocer primero a la persona antes que al jugador”.

Los partidos amistoso de Douglas

Sobre los partidos amistosos, adelantó que la idea es disputar entre cuatro y cinco encuentros de preparación, frente a rivales de distintas categorías. “No tenemos nada confirmado todavía, pero buscamos medirnos con equipos de categorías superiores, de nuestra misma categoría y también inferiores. Probablemente empecemos a jugar amistosos a partir de la segunda o tercera semana, una vez superado el micro ciclo de adaptación”, señaló.

Objetivos para la temporada que se viene

Finalmente, Franco Dezotti habló de los objetivos para la nueva temporada y dejó en claro que el enfoque estará puesto en el trabajo diario. “Le damos más importancia a los objetivos a corto plazo. El entrenamiento es igual o más importante que la competencia. Si no hacemos hincapié en el día a día, es muy difícil pensar en metas a largo plazo”.

“El objetivo es ir partido a partido, que el hincha se sienta identificado con el equipo, como ocurrió en los últimos encuentros en casa. Queremos que Douglas sea protagonista, pero paso a paso, construyendo desde el trabajo y el compromiso de todos”, concluyó.

Hasta el momento son cinco los refuerzos confirmados

A lo largo de las últimas semanas fueron llegando refuerzos que mañana ya estarán disponibles para iniciar la pretemporada junto al resto del plantel.

La primera cara nueva en sumarse oficialmente fue la del arquero Facundo Perrone, quien llega procedente de Juventud Antoniana de Salta. Luego se confirmó la incorporación de Marcos Giménez, volante derecho que en la última temporada defendió la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El tercer refuerzo oficializado fue el regreso de Guillermo Pereira, mediocampista pergaminense de 32 años, cuyo retorno despertó expectativa e ilusión entre los hinchas. Los Andes fue su último club en la Primera Nacional.

A estas incorporaciones se sumó la del mediocampista santafesino Martín Caballo, mediocampista de 26 años nacido en Esperanza, Santa Fe, que llega proveniente de Defensores Unidos de Zárate. Por último llegó Jonatan Palacios, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria.