martes 23 de septiembre de 2025
    • Refuerzan la seguridad en San Pedro con operativos de la UTOI

    Dotaciones de la Unidad Táctica de San Nicolás recorrieron zonas estratégicas de San Pedro para prevenir delitos y coordinar acciones con el Juzgado de Faltas.

    23 de septiembre de 2025 - 16:10
    Durante toda la jornada de ayer, San Pedro fue escenario de un nuevo operativo de seguridad encabezado por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás. El despliegue, que abarcó diversos puntos de la ciudad, se enmarca en un plan integral de prevención y control coordinado por la Secretaría de Seguridad local.

    Mercado inmobiliario: la venta de inmuebles mostró un agosto positivo
    Operativo itinerante de DNI en San Pedro: localidades, fechas y horarios

    Presencia táctica en las calles

    La intervención incluyó dos dotaciones completas de personal especializado, que patrullaron zonas consideradas críticas por su densidad poblacional, antecedentes delictivos o nivel de tránsito. La UTOI es una fuerza provincial entrenada para actuar en situaciones de riesgo y conflictividad urbana, con capacidad de respuesta inmediata.

    “Este despliegue busca disuadir la comisión de delitos y generar mayor sensación de seguridad entre los vecinos”, señalaron fuentes oficiales. La acción no se limita a la vigilancia pasiva, sino que contempla operativos dinámicos y controles puntuales.

    Coordinación con el Juzgado de Faltas

    Un aspecto destacado del operativo fue su articulación directa con el Juzgado de Faltas de San Pedro, lo que permite dar curso inmediato a contravenciones detectadas durante los patrullajes. Esta coordinación interinstitucional fortalece la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que, sin ser delitos penales, afectan la convivencia cotidiana.

    Desde el municipio resaltaron que esta modalidad de trabajo conjunto será sostenida en futuras intervenciones.

    Parte de un plan más amplio

    La presencia de la UTOI no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de mediano plazo orientada a reforzar la seguridad en todo el distrito. Además de este tipo de operativos especiales, el gobierno local está implementando otras medidas complementarias, como el aumento de patrullajes rutinarios, instalación de cámaras de vigilancia y campañas de concientización ciudadana.

    “Trabajamos para que San Pedro sea una ciudad más segura y con mayor presencia del Estado en la vía pública”, afirmaron desde la Secretaría de Seguridad.

    Operativo itinerante de DNI en San Pedro: localidades, fechas y horarios

