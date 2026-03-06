Subieron los precios del DNI y pasaporte: así quedaron los nuevos cuadros tarifarios

Desde ayer viernes comenzaron a regir en todo el país los nuevos valores para la tramitación del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y del pasaporte argentino, en el marco de una actualización del cuadro tarifario dispuesto por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La medida apunta, según se informó oficialmente, a sostener la prestación eficiente de los servicios de identificación y documentación en un contexto de creciente demanda y de incorporación permanente de nuevas herramientas tecnológicas vinculadas a la validación de identidad.

La actualización impacta tanto en los trámites habituales como en las modalidades urgentes, y ya se encuentra vigente en todas las dependencias del país. En el caso de Pergamino , estos valores también rigen en la Oficina de Documentación local, donde los vecinos pueden realizar los distintos trámites vinculados con la obtención o renovación del DNI y del pasaporte.

De acuerdo con lo informado por el organismo nacional, el ajuste en el costo del DNI regular es del 33,3%, mientras que el incremento en el valor del pasaporte alcanza el 42,8%. Desde el Renaper señalaron que la actualización responde a la necesidad de garantizar la continuidad y calidad de los servicios que presta el organismo, teniendo en cuenta la expansión de los sistemas digitales de identificación y la creciente utilización de plataformas de verificación de identidad en distintos ámbitos del Estado y del sector privado.

En relación con el Documento Nacional de Identidad, el primer ejemplar para recién nacidos continuará siendo gratuito cuando se tramite dentro de los primeros seis meses de vida, manteniendo así una política de acceso universal a la identidad desde el nacimiento. En cambio, el primer DNI que se otorga por carta de ciudadanía o por opción de nacionalidad tendrá un valor de 10.000 pesos. Ese mismo costo se aplicará para las actualizaciones obligatorias que deben realizarse a los 5, 8 y 14 años, etapas en las que se renueva la documentación de los menores para actualizar los datos biométricos y garantizar la correcta identificación de los ciudadanos.

El mismo arancel de 10.000 pesos se aplicará también para los nuevos ejemplares que se tramiten por cambios de domicilio, rectificaciones de datos personales o situaciones vinculadas con procesos de adopción. Estas gestiones forman parte de los trámites más habituales que se realizan en las oficinas de documentación y permiten mantener actualizada la información personal en el sistema nacional de identificación.

Trámites con más rapidez

Para aquellos ciudadanos que necesiten obtener el DNI con mayor rapidez, el sistema contempla modalidades especiales que implican un costo adicional. El denominado DNI exprés tendrá un recargo de 16.000 pesos sobre el valor base del documento, lo que eleva el costo total del trámite a 26.000 pesos. Por su parte, la modalidad de entrega en 24 horas suma un adicional de 31.000 pesos, alcanzando un total de 41.000 pesos. En tanto, el DNI al instante —que se tramita únicamente en determinadas oficinas habilitadas del país— incorpora un recargo de 47.000 pesos, llevando el valor final del documento a 57.000 pesos.

En el caso de los ciudadanos extranjeros que residen en la Argentina, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales tendrán un costo de 20.000 pesos. Este valor se aplica tanto a ciudadanos de países del Mercosur como de otras naciones, ya sea que se trate de menores de 14 años o de personas mayores que cuenten con residencia temporaria o permanente en el país. Las rectificaciones de datos personales y los cambios de domicilio para extranjeros también tendrán el mismo valor de 20.000 pesos.

Tarifas y cambios

La actualización del cuadro tarifario también alcanzó a los pasaportes argentinos, documentos indispensables para quienes necesitan viajar al exterior. Según el nuevo esquema vigente, el costo del pasaporte ordinario con entrega regular asciende ahora a 100.000 pesos. Este es el trámite estándar que realizan la mayoría de los ciudadanos y contempla los plazos habituales de emisión y entrega establecidos por el organismo.

Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen alternativas más rápidas que implican aranceles adicionales. La modalidad exprés suma un recargo de 100.000 pesos al valor base del pasaporte, lo que eleva el costo total del trámite a 200.000 pesos. En tanto, el trámite de resolución inmediata, que permite obtener el documento en un plazo significativamente menor en determinadas oficinas habilitadas, contempla un arancel adicional de 230.000 pesos, por lo que el valor final asciende a 330.000 pesos.

El mismo valor base de 100.000 pesos se aplica para otros documentos de viaje emitidos por el Estado argentino, como el pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje destinado a personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas. Desde las autoridades nacionales se explicó que esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones administrativas adoptadas por los organismos competentes en materia de identificación y migraciones.

Casos puntuales

Por otra parte, se informó que en los casos en que sea necesario realizar la reposición de un pasaporte o de un documento de viaje debido a errores formales en el proceso de emisión, el trámite no tendrá costo adicional siempre que la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos desde la fecha de entrega del documento original. Esta excepción se aplica exclusivamente cuando el inconveniente esté vinculado a fallas formales detectadas en la emisión del documento y no a otros motivos de reemplazo.

Las autoridades recordaron que todos estos valores ya se encuentran vigentes en las oficinas del país y también se aplican en la Oficina Pergamino de Documentación, donde los vecinos pueden acercarse para realizar tanto los trámites habituales como las gestiones urgentes vinculadas con el DNI y el pasaporte. En ese sentido, destacaron la importancia de mantener actualizada la documentación personal, ya que constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos, la realización de trámites administrativos y la identificación segura en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.