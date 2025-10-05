domingo 05 de octubre de 2025
    • Dos personas gravemente lesionadas al chocar un par de motos en el barrio 12 de Octubre

    En la tarde noche de este sábado el choque de dos motocicletas provocó lesiones de consideración en dos personas que fueron trasladadas por ambulancias de Same.

    5 de octubre de 2025 - 11:39
    Dos personas fueron asistidas y trasladadas por ambulancias de Same al chocar dos motos en el barrio 12 de Octubre.

    Dos personas fueron asistidas y trasladadas por ambulancias de Same al chocar dos motos en el barrio 12 de Octubre.

    LA OPINION

    El choque de dos motos generó el despliegue de ambulancias de Same encargadas de la asistencia y el traslado de las personas lesionadas en la tarde noche de este sábado en una esquina del barrio 12 de Octubre.

    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    Las unidades de emergencias sanitarias intervinieron y trasladaron a los lesionados según el triage de prioridades; de acuerdo a los traumatismos de cada unos.

    Al momento del siniestro vial en la zona había un nutrido movimiento de transeúntes, motocicletas y automóviles que presenciaron el incidente.

    Los testigos auxiliaron a las personas que terminaron siendo víctimas del incidente vial y llamaron al servicio de emergencias 911 para que se desplieguen ambulancias que asistan a los heridos.

    En el lugar del siniestro intervinieron los especialistas de Policía Científica realizando las pericias accidentológicas y los agentes municipales de Patrulla Urbana desviaron el tránsito vehicular mientras se realizaron las actuaciones.

    La causa judicial por la calificación de lesiones culposas se instruye en la Fiscalía 8 del fiscal Francisco Furnari.

    El abuso sexual consistió en un manoseo en las partes íntimas de la adolescente mientras dormía en la misma cama que el abuelo.

    El abuso sexual de un abuelo a su nieta de 15 años terminó en condena en juicio abreviado

