Dos personas gravemente lesionadas al chocar un par de motos en el barrio 12 de Octubre

Dos personas fueron asistidas y trasladadas por ambulancias de Same al chocar dos motos en el barrio 12 de Octubre.

El choque de dos motos generó el despliegue de ambulancias de Same encargadas de la asistencia y el traslado de las personas lesionadas en la tarde noche de este sábado en una esquina del barrio 12 de Octubre .

Minutos después de las 19:30 en inmediaciones de San Martín y Becerra colisionaron un par de motocicletas que provocó la caída de las personas que iban montadas, quienes sufrieron traumatismos.

Las unidades de emergencias sanitarias intervinieron y trasladaron a los lesionados según el triage de prioridades; de acuerdo a los traumatismos de cada unos.

Al momento del siniestro vial en la zona había un nutrido movimiento de transeúntes, motocicletas y automóviles que presenciaron el incidente.

Los testigos auxiliaron a las personas que terminaron siendo víctimas del incidente vial y llamaron al servicio de emergencias 911 para que se desplieguen ambulancias que asistan a los heridos.

En el lugar del siniestro intervinieron los especialistas de Policía Científica realizando las pericias accidentológicas y los agentes municipales de Patrulla Urbana desviaron el tránsito vehicular mientras se realizaron las actuaciones.

La causa judicial por la calificación de lesiones culposas se instruye en la Fiscalía 8 del fiscal Francisco Furnari.