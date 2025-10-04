sábado 04 de octubre de 2025
    • Chocaron una moto y un auto sin personas lesionadas, pero con averías en los vehículos involucrados

    Este sábado a las 13:00 en Paso y Barbazán chocaron una motocicleta 110 y un automóvil Citroën C3.

    4 de octubre de 2025 - 14:03
    En Paso y Barbazán chocaron la moto 110 y el auto Citroën C3.

    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    El hecho ocurrió alrededor de las 13:00, cuando una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que circulaba por Paso en sentido de Norte a Sur impactó contra un automóvil Citroën C3 que avanzaba por Barbazán de Este a Oeste. La colisión se produjo en la encrucijada de ambas arterias, donde la moto tenía prioridad de paso por su ubicación a la derecha.

    Atención de la médica de Same

    Tras el choque, una ambulancia del servicio de emergencias SAME acudió al lugar para asistir a la conductora del rodado menor, quien presentaba golpes leves pero no requirió traslado al Hospital San José. El médico de guardia de la unidad sanitaria constató que no existían lesiones de gravedad, por lo que la situación fue controlada en el sitio.

    Agentes de la Patrulla Urbana se encargaron de ordenar el tránsito durante el tiempo que demandó la intervención del personal de salud y las actuaciones preventivas de la Policía, que labró un informe del episodio pero no dio inicio a actuaciones judiciales, al no haber heridos ni daños de magnitud.

    Una vez restablecida la circulación, las personas involucradas intercambiaron los datos de sus aseguradoras para resolver los daños materiales a través de las respectivas coberturas contra terceros.

    La esquina de Paso y Barbazán es una intersección de tránsito frecuente en el barrio Acevedo, donde confluyen vehículos que circulan desde y hacia el sector oeste de la ciudad, por lo que los vecinos reiteran la necesidad de reforzar la señalización y el respeto a las prioridades de paso para evitar nuevos siniestros.

