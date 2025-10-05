Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez

Hospitalizaron a las dos jóvenes mujeres que iban montadas sobre una moto Corven que chocó contra una Gilera en avenida Florencio Sánchez y Castelli en la tarde de este sábado.

La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 cuando, por causas que ahora se investigan, colisionaron una motocicleta Corven 110 conducida por una joven de 19 años —que circulaba acompañada por su hermana de 22— y una moto Gilera 110 en la que se desplazaba un hombre.

A raíz del impacto, las ocupantes de la Corven resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas por ambulancias del SAME al Hospital San José, donde recibieron atención médica de urgencia. Según el parte preliminar, la conductora sufrió fracturas en los huesos de su pierna izquierda, mientras que su acompañante presentó golpes y escoriaciones.

En tanto, el conductor de la otra moto involucrada, un joven que guiaba la Gilera 110, no presentó heridas de consideración y no requirió ser trasladado al centro de salud.

La escena del siniestro fue preservada por personal policial y peritos de la Policía Científica para la realización de las pericias accidentológicas. Dado que se trata de una esquina con semáforos, los investigadores deberán determinar si alguno de los conductores atravesó la encrucijada con luz roja, hipótesis que cobra fuerza ante la magnitud del impacto y la falta de visibilidad que suele caracterizar al cruce en horarios de alto tránsito.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento pericial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 del fiscal Francisco Furnari, bajo la carátula de lesiones culposas.