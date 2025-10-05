domingo 05 de octubre de 2025
    Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez

    En la tarde de este sábado dos motocicletas 110 chocaron y a las jóvenes que iban montadas en uno de los rodados las trasladaron lesionadas.

    5 de octubre de 2025 - 11:17
    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    LA OPINION
    Hospitalizaron a las dos jóvenes mujeres que iban montadas sobre una moto Corven que chocó contra una Gilera en avenida Florencio Sánchez y Castelli en la tarde de este sábado.

    Hospitalizaron a las dos jóvenes mujeres que iban montadas sobre una moto Corven que chocó contra una Gilera en avenida Florencio Sánchez y Castelli en la tarde de este sábado.

    LA OPINION

    Dos jóvenes hermanas fueron hospitalizadas en la tarde de este sábado luego de protagonizar un siniestro vial entre dos motocicletas ocurrido en la esquina de avenida Florencio Sánchez y Castelli, una intersección semaforizada del sector norte de la ciudad.

    Choque

    El hecho se registró alrededor de las 18:30 cuando, por causas que ahora se investigan, colisionaron una motocicleta Corven 110 conducida por una joven de 19 años —que circulaba acompañada por su hermana de 22— y una moto Gilera 110 en la que se desplazaba un hombre.

    A raíz del impacto, las ocupantes de la Corven resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas por ambulancias del SAME al Hospital San José, donde recibieron atención médica de urgencia. Según el parte preliminar, la conductora sufrió fracturas en los huesos de su pierna izquierda, mientras que su acompañante presentó golpes y escoriaciones.

    En tanto, el conductor de la otra moto involucrada, un joven que guiaba la Gilera 110, no presentó heridas de consideración y no requirió ser trasladado al centro de salud.

    La escena del siniestro fue preservada por personal policial y peritos de la Policía Científica para la realización de las pericias accidentológicas. Dado que se trata de una esquina con semáforos, los investigadores deberán determinar si alguno de los conductores atravesó la encrucijada con luz roja, hipótesis que cobra fuerza ante la magnitud del impacto y la falta de visibilidad que suele caracterizar al cruce en horarios de alto tránsito.

    El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento pericial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 del fiscal Francisco Furnari, bajo la carátula de lesiones culposas.

    Temas
    El abuso sexual consistió en un manoseo en las partes íntimas de la adolescente mientras dormía en la misma cama que el abuelo.

    El abuso sexual de un abuelo a su nieta de 15 años terminó en condena en juicio abreviado

    La conductora de la moto Corven 110, identificada como Mía Duarte, sufrió fractura en huesos de su pierna izquierda por lo que quedó internada en el Hospital San José.

    Hospitalizaron a dos hermanas que quedaron involucradas en el choque de dos motos en avenida Florencio Sánchez