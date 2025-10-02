Hurtaron un automóvil en el barrio San Martín y lo hallaron abandonado en un asentamiento

Al automóvil lo hurtaron de inmediaciones de Reynaudi y Mahatma Gandhi y apareció en el asentamiento 513, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

Una mujer (43) del barrio General San Martín denunció la sustracción de su automóvil Ford Ka en la noche del miércoles, mientras participaba de una reunión familiar. El vehículo fue hallado poco después por la Policía y familiares de la víctima en un descampado ubicado dentro del asentamiento conocido como “513”, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

El hecho ocurrió cerca de las 22 horas en inmediaciones de las calles Reynaudi y Mahatma Gandhi, donde la propietaria del vehículo había concurrido al cumpleaños de su padre. La mujer de 43 años dejó su automóvil Ford Ka color champagne estacionado en la vía pública, sin ninguna medida de seguridad adicional.

Al salir a despedir a un familiar, alrededor de las 22:00, constató que desconocidos habían ingresado a otro vehículo estacionado en el lugar y, al girar la vista hacia su rodado, notó que ya no estaba donde lo había dejado. Inmediatamente dio aviso al 911, lo que derivó en un operativo policial para dar con el paradero del automóvil sustraído.

Minutos más tarde, alrededor de las 22:30, personal policial en recorrida por las calles José Hernández y Blas Parera divisó el vehículo abandonado en un descampado perteneciente al asentamiento 513. El auto presentaba signos de daño: había sido despojado de la batería, carecía de paragolpes delantero y registraba roturas en la trompa.

La víctima relató a este medio: “Yo estaba en el cumpleaños de mi papá. Cuando un tío se fue, vimos que habían revuelto su auto, aunque no se llevaron nada. Después me di cuenta de que el mío ya no estaba más. Llamamos al 911 y lo encontraron como a las diez y media en el asentamiento 513. Todavía no lo recuperé porque le están haciendo pericias. Mi papá lo vio y dice que está roto adelante, sin batería ni paragolpe”.

Intervención judicial

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las pericias de Policía Científica y demás diligencias procesales. El automóvil permanece secuestrado hasta completar los trabajos técnicos correspondientes y luego será entregado a su propietaria.

Un problema recurrente

El robo de vehículos estacionados en la vía pública es una modalidad delictiva que se repite con frecuencia en distintos barrios de Pergamino. Si bien en la mayoría de los casos los autos aparecen en pocas horas en descampados o zonas periféricas, muchas veces son hallados con faltantes de autopartes o daños materiales, como ocurrió en este episodio.

Vecinos de la zona del barrio San Martín vienen manifestando su preocupación por la inseguridad y piden reforzar los controles policiales, ya que los hechos de hurto y vandalismo sobre automóviles estacionados en la calle se repiten con regularidad.