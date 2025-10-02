jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hurtaron un automóvil en el barrio San Martín y lo hallaron abandonado en un asentamiento

    La dueña de un Ford Ka denunció que hurtaron el auto y la Policía y familiares lo hallaron en el asentamiento 513.

    2 de octubre de 2025 - 11:52
    Al automóvil lo hurtaron de inmediaciones de Reynaudi y Mahatma Gandhi y apareció en el asentamiento 513, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    Al automóvil lo hurtaron de inmediaciones de Reynaudi y Mahatma Gandhi y apareció en el asentamiento 513, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    LA OPINION

    Una mujer (43) del barrio General San Martín denunció la sustracción de su automóvil Ford Ka en la noche del miércoles, mientras participaba de una reunión familiar. El vehículo fue hallado poco después por la Policía y familiares de la víctima en un descampado ubicado dentro del asentamiento conocido como “513”, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    Lee además
    Las víctimas detectaron las estafas al revisar sus cuentas bancarias en las aplicaciones de home banking.

    Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario
    Detienen a un hombre por estafa a una mujer con venta de electrodomésticos en San Nicolás.

    San Nicolás: Por una estafa de $2,7 millones, detuvieron a un sujeto y recuperaron los bienes

    El hurto

    El hecho ocurrió cerca de las 22 horas en inmediaciones de las calles Reynaudi y Mahatma Gandhi, donde la propietaria del vehículo había concurrido al cumpleaños de su padre. La mujer de 43 años dejó su automóvil Ford Ka color champagne estacionado en la vía pública, sin ninguna medida de seguridad adicional.

    Al salir a despedir a un familiar, alrededor de las 22:00, constató que desconocidos habían ingresado a otro vehículo estacionado en el lugar y, al girar la vista hacia su rodado, notó que ya no estaba donde lo había dejado. Inmediatamente dio aviso al 911, lo que derivó en un operativo policial para dar con el paradero del automóvil sustraído.

    El hallazgo

    Ford Ka robado en el barrio General San Martín que fue hallado por familiares de la víctima en un descampado al asentamiento denominado 513 lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe

    Minutos más tarde, alrededor de las 22:30, personal policial en recorrida por las calles José Hernández y Blas Parera divisó el vehículo abandonado en un descampado perteneciente al asentamiento 513. El auto presentaba signos de daño: había sido despojado de la batería, carecía de paragolpes delantero y registraba roturas en la trompa.

    La víctima relató a este medio: “Yo estaba en el cumpleaños de mi papá. Cuando un tío se fue, vimos que habían revuelto su auto, aunque no se llevaron nada. Después me di cuenta de que el mío ya no estaba más. Llamamos al 911 y lo encontraron como a las diez y media en el asentamiento 513. Todavía no lo recuperé porque le están haciendo pericias. Mi papá lo vio y dice que está roto adelante, sin batería ni paragolpe”.

    Ford Ka robado en el barrio General San Martín que fue hallado por familiares de la víctima en un descampado al asentamiento denominado 513 lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe-002

    Intervención judicial

    La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las pericias de Policía Científica y demás diligencias procesales. El automóvil permanece secuestrado hasta completar los trabajos técnicos correspondientes y luego será entregado a su propietaria.

    Un problema recurrente

    El robo de vehículos estacionados en la vía pública es una modalidad delictiva que se repite con frecuencia en distintos barrios de Pergamino. Si bien en la mayoría de los casos los autos aparecen en pocas horas en descampados o zonas periféricas, muchas veces son hallados con faltantes de autopartes o daños materiales, como ocurrió en este episodio.

    Vecinos de la zona del barrio San Martín vienen manifestando su preocupación por la inseguridad y piden reforzar los controles policiales, ya que los hechos de hurto y vandalismo sobre automóviles estacionados en la calle se repiten con regularidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario

    San Nicolás: Por una estafa de $2,7 millones, detuvieron a un sujeto y recuperaron los bienes

    El juez, disconforme con el monto de pena de un juicio abreviado, condenó a un asaltante a 3 años y 8 meses

    San Pedro: retienen ocho motocicletas en un operativo de tránsito conjunto

    San Pedro: rescatan a una adolescente y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    Un sujeto mantenía encerrada a su expareja dentro de la casa a pesar de estar vigente un perímetro judicial

    Chocó en moto robada y escapó de la escena del siniestro montado a otro rodado al mando de un cómplice

    Tragedia en San Nicolás: un joven de 21 años murió tras choque entre una motocicleta y un camión

    Publicó en Facebook la venta de un celular y un remis con un comprobante falso se llevó el teléfono móvil

    Una mujer joven intentó quitarse la vida frente a la tumba de sus abuelos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las víctimas detectaron las estafas al revisar sus cuentas bancarias en las aplicaciones de home banking.

    Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales