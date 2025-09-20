San Nicolás: detuvieron a un hombre por agresión a su madre y tenía pedido de paradero activo

Detenido un sujeto buscado que agredió a su madre en San Nicolás LaOpinion

Un violento episodio ocurrió en San Nicolás, cuando personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 29 años en calle Gendarmería Nacional al 500 tras por agresión a su madre de 53 años con un palo de escoba de madera de 59 centímetros.

La víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir atención médica.

El detenido tenía pedido de captura por Averiguación de Paradero Al identificar al agresor, la Policía constató que poseía un pedido de paradero activo desde el 31 de diciembre de 2023, solicitado por la UFI N°2 del Departamento Judicial San Martín, en una causa caratulada como “Averiguación de Paradero”.

La UFI N°15 del Departamento Judicial San Nicolás dispuso su notificación conforme al Artículo 60 y que permanezca alojado, mientras que el juzgado de San Martín ordenó que, una vez cumplidos los recaudos legales, el detenido comparezca, fije domicilio y recupere la libertad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.

