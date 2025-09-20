San Nicolás: detuvieron a un hombre por agresión a su madre y tenía pedido de paradero activo

Un violento episodio ocurrió en San Nicolás, cuando personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 29 años en calle Gendarmería Nacional al 500 tras por agresión a su madre de 53 años con un palo de escoba de madera de 59 centímetros.
La víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir atención médica.
Al identificar al agresor, la Policía constató que poseía un pedido de paradero activo desde el 31 de diciembre de 2023, solicitado por la UFI N°2 del Departamento Judicial San Martín, en una causa caratulada como “Averiguación de Paradero”.
La UFI N°15 del Departamento Judicial San Nicolás dispuso su notificación conforme al Artículo 60 y que permanezca alojado, mientras que el juzgado de San Martín ordenó que, una vez cumplidos los recaudos legales, el detenido comparezca, fije domicilio y recupere la libertad.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.