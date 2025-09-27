San Pedro vibró con la inauguración de la 20ª San Pedro Country Music Festival

sábado 27 de septiembre de 2025
    Miles colmaron el Paseo Público Municipal en la apertura del festival country más grande de Sudamérica, con rockabilly, blues y espectáculos imperdibles.

    27 de septiembre de 2025 - 17:18
    LAOPINION

    San Pedro se convirtió este viernes en la capital sudamericana del country, con miles de personas que coparon el Paseo Público Municipal para vivir la apertura del festival. Bandas de todo el país ofrecieron un show de más de cinco horas con géneros como el country clásico, el rockabilly, el blues y el swing.

    Una apertura potente con clásicos y nuevas propuestas

    La edición número 20 de la Fiesta del Country arrancó a las 16:00 con The Olders, seguidos por Los Grillos RNR, The Nashville Rebels y Tana Ramponi, en una tarde donde el clima acompañó y el público —familias enteras, jóvenes y turistas— disfrutó cada presentación desde las gradas, reposeras o al pie del escenario.

    La noche explotó con Pelvis y Far West

    Pasadas las 19:30, King Bee trajo una fusión muy aplaudida entre country y blues. A las 19:55, Pelvis —referentes del rockabilly argentino— hicieron temblar el escenario con una performance arrolladora. Luego llegaron Rock & Rule Swing Band y Naty Bravo, preparando el terreno para el esperado cierre con Far West a las 22:15.

    Sábado con figuras consagradas y más de 10 bandas

    Este sábado, desde las 11:00, se espera una nueva jornada multitudinaria. La Blue’s Ayres Band abre la fecha, seguida por nombres como Los Bourbones, el Tributo a Johnny & June y Rodeos Honky-Tonk. El gran cierre estará a cargo de Johnny Tedesco a las 21:20, tras los shows de Fernando Goin, Adrián Tigen y Fer Couto’s Wandering Souls.

    Una marca cultural de San Pedro para el país

    Con entrada libre y gratuita, la Fiesta del Country ya es un evento emblemático de la música popular argentina, y uno de los más importantes en su tipo en Latinoamérica. La combinación de cultura, turismo y música en vivo transforma a San Pedro en destino obligado para fanáticos del género y curiosos de todo el país.

