jueves 08 de enero de 2026
    • Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    En la mañana de este jueves en la esquina de Irlanda y Sarratea colisionaron dos motocicletas que fueron trasladadas de urgencia al Hospital San José.

    8 de enero de 2026 - 11:10
    Chocaron dos motos en la esquina de Irlanda y Sarratea en la mañana de este jueves.

    Un siniestro vial protagonizado por dos conductoras de motocicletas se registró en la mañana de este jueves en el barrio Acevedo, donde un par de mujeres que circulaban en rodados de menor porte colisionaron en la intersección de las calles Irlanda y Sarratea.

    Choque de dos motos

    El impacto ocurrió alrededor de las 10:00 y generó la inmediata intervención de vecinos y ocasionales transeúntes que se detuvieron a asistir a las conductoras.

    Según se pudo establecer, ambas motociclistas llevaban colocado el casco protector al momento del choque, lo que habría evitado consecuencias más graves. Tras la colisión, las mujeres quedaron tendidas sobre la cinta asfáltica y fueron contenidas en forma espontánea por personas que presenciaron el episodio y automovilistas que circulaban por el sector.

    Ante la situación, varios testigos dieron aviso al servicio de emergencias 911, lo que motivó la convocatoria de ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para evaluar el estado de salud de las involucradas y determinar si era necesario su traslado a un centro asistencial por posibles lesiones.

    Minutos después, personal sanitario arribó al lugar y realizó las primeras evaluaciones médicas, mientras que efectivos policiales ordenaron el tránsito en la zona, que se vio parcialmente interrumpido durante la asistencia y las tareas preventivas.

    Las causas del choque son materia de análisis y no se descarta que haya influido la dinámica del cruce y la circulación simultánea de ambos rodados. El hecho vuelve a poner en foco la importancia de extremar las precauciones en intersecciones barriales y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes.

