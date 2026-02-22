Cerco vial en Pergamino: 460 vehículos fueron secuestrados en solo dos meses por infracciones de tránsito

La apuesta oficial es que, con controles firmes y conciencia ciudadana, Pergamino logre reducir los índices de siniestralidad.

La política de Tolerancia Cero implementada en Pergamino por la Municipalidad, comenzó el año con un mensaje claro: endurecer los controles para ordenar el tránsito y reducir los accidentes. A casi dos meses de su puesta en marcha intensiva, los resultados son contundentes: 460 motocicletas y automóviles fueron secuestrados en distintos procedimientos realizados en la ciudad.

La cifra no solo refleja la magnitud del operativo desplegado por el Municipio, sino también el elevado nivel de infracciones detectadas en la vía pública. Los controles se desarrollan de manera sistemática en diferentes barrios, avenidas y puntos estratégicos, con presencia permanente de inspectores y el acompañamiento de otras áreas municipales.

Desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito explicaron que el objetivo central es prevenir siniestros viales y promover un cambio cultural en la conducción, aunque dejaron en claro que ante incumplimientos graves la respuesta es inmediata.

El subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, fue contundente al describir la postura adoptada por la gestión local.

“Desde principios de año se vienen realizando controles en la vía pública de manera sistemática para lograr una ciudad más ordenada y segura para todos. Las normas de tránsito existen por una razón, cuidarte a vos y a los demás, por eso tomamos una decisión firme, tolerancia cero al incumplimiento”, expresó el funcionario.

En la misma línea, remarcó que la intención primaria no es sancionar sino generar conciencia en la población. Sin embargo, advirtió que cuando se constatan faltas graves, el procedimiento incluye la retención del vehículo y la aplicación de multas.

“Nosotros buscamos que los infractores tomen real dimensión de los riesgos que implica no cumplir con las normas, aunque esto implique la retención de los vehículos o la aplicación de sanciones”, sostuvo.

Motocicletas en el centro de la escena

Del total de vehículos retenidos, la mayoría corresponde a motocicletas. Las causas más frecuentes de secuestro incluyen la circulación sin casco, la falta de documentación obligatoria, escapes antirreglamentarios y deficiencias en las condiciones mínimas de seguridad.

Desde el área municipal indicaron que la moto continúa siendo uno de los vehículos más involucrados en los siniestros viales, muchos de ellos con consecuencias graves. Esa realidad motivó que los operativos pusieran especial atención en este tipo de rodados.

Los controles contemplan verificación de licencia habilitante, cédula, seguro obligatorio, uso de casco reglamentario, estado general del vehículo y pruebas de alcoholemia. También se supervisa el respeto por las normas básicas de circulación, como el uso de luces y el cumplimiento de señales de tránsito.

Alcohol al volante y controles reforzados

Otro de los ejes centrales de la campaña es la alcoholemia. Según detallaron desde el Municipio, los operativos incluyeron un refuerzo en los controles nocturnos y durante fines de semana, momentos en los que aumenta la circulación y, en algunos casos, las conductas imprudentes.

“Intensificamos los controles de alcoholemia y sancionamos a los conductores irresponsables”, afirmó Turrini, dejando en claro que no habrá contemplaciones frente a este tipo de faltas.

El mensaje es categórico: quien conduce bajo los efectos del alcohol no solo infringe la ley, sino que pone en riesgo su vida y la de terceros.

El casco no es opcional

La política de “Tolerancia Cero” se apoya en el cumplimiento estricto de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, la Ley Provincial Nº 13.927 y la Ordenanza Municipal Nº 7004/09. Esta última establece que las estaciones de servicio no deben cargar combustible a motociclistas que no utilicen casco.

Desde el Ejecutivo local recalcaron que estas normas no persiguen un fin recaudatorio, sino preventivo. El uso del casco, insistieron, es una herramienta esencial para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de accidente.

“Si andás en moto, el casco no es una elección”, enfatizó el subsecretario. Y añadió otra advertencia directa: “Si tomás alcohol, no podés conducir, no hay excusas”.

Intervenciones en zonas críticas

Además de los controles móviles, el Municipio anunció intervenciones específicas en calles, avenidas y esquinas donde se registra mayor incidencia de accidentes. Estas acciones incluyen señalización preventiva, operativos focalizados y presencia sostenida de inspectores en horarios de alta circulación.

La intención es advertir sobre los puntos críticos y desalentar conductas imprudentes antes de que se produzcan siniestros. La estrategia forma parte de una planificación integral que, según remarcaron desde la gestión, se mantendrá durante todo el año.

Un mensaje a la comunidad

Desde la Municipalidad insistieron en que la seguridad vial es una prioridad de gestión y que los operativos no responden a situaciones aisladas, sino a una política pública sostenida en el tiempo.

El mensaje final apunta a la responsabilidad individual de cada conductor. “No queremos vehículos retenidos ni sanciones porque nuestro objetivo es protegerte, queremos que llegues a tu casa, que vuelvas con tu familia. Cada decisión al volante puede cambiar tu destino”, concluyeron.

Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas: 460 vehículos secuestrados en menos de dos meses evidencian que el desafío es grande. La apuesta oficial es que, con controles firmes y conciencia ciudadana, Pergamino logre reducir los índices de siniestralidad y avanzar hacia un tránsito más seguro y ordenado.