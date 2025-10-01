miércoles 01 de octubre de 2025
    • Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo

    La guía internacional Taste Atlas posicionó a dos de las preparaciones más emblemáticas de la parrilla argentina entre las preferidas del mundo.

    1 de octubre de 2025 - 13:41
    El chorizo y la salchicha parrillera se destacan entre los diez mejores platos de salchicha del mundo, consolidando la tradición de la parrilla argentina en el ámbito gastronómico internacional.

    El chorizo y la salchicha parrillera se destacan entre los diez mejores platos de salchicha del mundo, consolidando la tradición de la parrilla argentina en el ámbito gastronómico internacional.

    NOTICIAS NET.

    Taste Atlas es una guía gastronómica interactiva que proporciona información detallada sobre miles de platos y bebidas, incluyendo reseñas, ingredientes y puntuaciones. En esta ocasión, dio a conocer los diez mejores “platos de salchicha” del mundo e incluyó a dos de las especialidades más emblemáticas de Argentina en el ranking.

    El ranking de Taste Atlas

    En esta edición, fueron el chorizo y la salchicha parrillera las que lograron posicionarse en el selecto listado de Taste Atlas. Asimismo, la morcilla se ubicó en el puesto 19 y el chorizo a la pomarola en el casillero 20.

    El listado se elaboró a partir de más de 1.600 valoraciones, de las cuales 1.332 fueron consideradas legítimas mediante un sistema de verificación que garantiza la transparencia del ranking.

    "Un auténtico asado argentino solo está completo con chorizo"

    Respecto al chorizo, la guía publicó: “Un auténtico asado argentino solo está completo con chorizo, un embutido fresco de cerdo sazonado con pimentón, pimienta, orégano y ajo. Se remoja brevemente en agua y luego se asa hasta que el exterior se dore, pero el interior se mantenga jugoso. Aun así, el chorizo es casi imposible de cocer demasiado gracias a su alto porcentaje de grasa. El chorizo se sirve típicamente como aperitivo y en sándwich, dentro de un pan, bañado en salsa chimichurri“.

    En tanto, sobre la salchicha parrillera, Taste Atlas escribió: “Es un embutido argentino delgado, largo, fresco y enrollado, muy similar al chorizo. Solo se diferencian en la forma. Para asar a la parrilla, se suele darle forma de espiral apretada y se sujeta con palillos largos que se clavan en el centro para mantenerla en su lugar. Se asa a fuego lento o medio y se suele voltear hasta que esté crujiente por fuera. Se sirve con pan y salsa chimichurri”.

    Fuente: Canal 26.

